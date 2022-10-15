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    • Güncel
    • 15.10.2022 16:15
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    • 15.10.2022 16:18
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    CHP'nin şehit taziyesi foncu Genel Başkan Yardımcısını rahatsız etti!

    Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 41 işçimiz şehit oldu. Patlamanın ardından siyasi partiler taziye mesajları paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullanıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe gökçen, taziyede şehit ifadesinin kullanılmasından rahatsız oldu. Almanya'dan fon alan derneklerle dirsek temasında bulunan Gökçen, ailenin ifsadına yönelik LGBT girişimlerine desteğiyle tanıyor. Gökçen'in aksine Kemal Kılıçdaroğlu Soma taziyesinde ve partinin Bartın programında 41 işçimiz için şehit tabirini kullanılması dikkat çekti.

    Foncu Genel Başkan Yardımcısı rahatsız oldu!

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçimiz şehit oldu, yaralı madencilerimizin Bartın, Amasra ve İstanbul'da tedavileri devam ediyor.

    ŞEHİT İFADESİNDEN RAHATSIZ OLDU
    Facianın ardından siyasi partilerden taziye mesajları peş peş geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Twitter hesabından, "Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" mesajı paylaşıldı. Mesajda şehit ifadesinin kullanılması parti Genle Başkan Yardımcılarından Gökçe Gökçen'i rahatsız etti.

    MADEN ŞEHİDİ DİYE BİR ŞEY YOK!
    Gökçen mesajı alıntılayarak, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız." paylaşımında bulundu.

    KILIÇDAROĞLU DA ŞEHİT DEMİŞ
    Gökçen'in mesajının ardından Twitter'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soma maden faciasının yıl dönümünde yaptığı paylaştığı mesajda, 'şehit' tabirini kullandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, "Soma maden faciasının yıl dönümünde, maden şehitlerimizi rahmetle anıyor; Soma için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

        Aynı zamanda parti tarafından Kılıçdaroğlu'nun Bartın ziyaretinme ilişkin paylaşılan bilgi notunda maden işçilerimiz için 'şehit' ifadesinin kullanıldığı görüldü.

        SZÖDE SOYKIRIMCI ÖRGÜTÜN BAŞKAN YARDIMCISI
        Taşnaksutyun yani Ermeni Devrimci Federasyonu'nun girişimleri ile Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde uluslararası çapta imza toplandı. İmza nedeni ise sözde Ermeni soykırımının en büyük tazmini olarak Sevr Antlaşması'nın görülmesiydi. İmza metnine destek veren grupların neredeyse çoğu Avrupalı Genç Sosyalistler (Young European Socialists – YES) üst örgütünün bir parçasıydı. Gökçen, Sevr'in 100'üncü yılında hazırlanan metne imza atan üst örgüt olan YES'in yani Avrupalı Genç Sosyalistlerin 2015 yılında başkan yardımcısıydı.

        LGBT DESTEKÇİSİ GÖKÇEN!
        LGBT derneklerinin yapmak istediği yürüyüşlere müdahale edilmemesi gerektiğini savunan Gökçen, yasaklarla ilgili eleştiride bulunmuştu LGBT'ye karşı çıkmayı saldırganlık olarak gördüğünü ifade eden Gökçen, "Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!" açıklamasını yapmıştı. Gökçen, transların hormon tedavisinde kullandığı ilaçların ve ameliyatlarının SGK tarafından karşılanması önerisinde bulunmuştu.

        ALMAN FONCULARININ GÖBEĞİNDE
        İHD, TESEV ve HDP gibi parti ve derneklerle güçlü bağlantıları olan Gökçen, Türkiye karşıtı söylemleri benimseyen dernek ve vakıflara fon sağlayan Alman Heinrich Böll Derneği'nin de üyelerinden biri. Oraman yangınlarına karşı mücadele için Türkiye'ye gelen Azerbaycan askerlerini hedef gösteren Emrecan Durmaz'a da yakın olmasıyla biliniyor.
            Environment
            Haberler Güncel CHP'nin şehit taziyesi foncu Genel Başkan Yardımcısını rahatsız etti!
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