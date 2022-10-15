CHP'nin şehit taziyesi foncu Genel Başkan Yardımcısını rahatsız etti!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçimiz şehit oldu, yaralı madencilerimizin Bartın, Amasra ve İstanbul'da tedavileri devam ediyor.
ŞEHİT İFADESİNDEN RAHATSIZ OLDU
Facianın ardından siyasi partilerden taziye mesajları peş peş geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Twitter hesabından, "Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" mesajı paylaşıldı. Mesajda şehit ifadesinin kullanılması parti Genle Başkan Yardımcılarından Gökçe Gökçen'i rahatsız etti.
MADEN ŞEHİDİ DİYE BİR ŞEY YOK!
Gökçen mesajı alıntılayarak, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız." paylaşımında bulundu.
KILIÇDAROĞLU DA ŞEHİT DEMİŞ
Gökçen'in mesajının ardından Twitter'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soma maden faciasının yıl dönümünde yaptığı paylaştığı mesajda, 'şehit' tabirini kullandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, "Soma maden faciasının yıl dönümünde, maden şehitlerimizi rahmetle anıyor; Soma için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.