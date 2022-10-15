CHP'nin şehit taziyesi foncu Genel Başkan Yardımcısını rahatsız etti!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçimiz şehit oldu, yaralı madencilerimizin Bartın, Amasra ve İstanbul'da tedavileri devam ediyor.

ŞEHİT İFADESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Facianın ardından siyasi partilerden taziye mesajları peş peş geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Twitter hesabından, "Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" mesajı paylaşıldı. Mesajda şehit ifadesinin kullanılması parti Genle Başkan Yardımcılarından Gökçe Gökçen'i rahatsız etti.