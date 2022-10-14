Başkan Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA KRİTİK ATAMA
Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ATAMA KARARLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tarım ve Orman Bakanlığı'na da 22 başmüfettiş atandı.
Atanan başmüfettişlerin isimleri şu şekilde;
Yavuz Semih Yılmaz, Fatih Kızılaslan, Elif Kılınç Yücel, Levent Bilgin, Cihan Coşkun, Sinem Demir, Bilge Hande Uyaroğlu, Deniz Yavuz ,Bilgesu Bekremen, Şani Çeliker, Salih Yılmaz, Arif Demirci, Nur Cerit, Tarık Melikoğlu, Ramazan Yılmaz, Cihat Ünsal, Şamil Günhan, Kutluhan Güngör, Ferdi Çelebi, Mehmet Erdoğan, Emre Karakuş, Kayhan Özata, Burcu Avcı.
YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere'de University of Westminister'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.
Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York'da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.