



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA KRİTİK ATAMA

Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.