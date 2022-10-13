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    • Güncel
    • 13.10.2022 14:36
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    • 13.10.2022 15:30
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 6'lı masa ve EYT açıklaması!

    Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesiyle tarih veren Yazıcı, "Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı." şeklinde konuştu. 6'lı masanın adayıyla ilgili de konuşan Yazıcı, "Başkan Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkarmak kolay değil. 6'lı masanın adayı Meral Akşener de olabilir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den flaş EYT açıklaması

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük, durduk yerde sorun üretildi. Aile yapısı düzenlemesi birlikte mi gelir bakacağız." dedi. EYT ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı. EYT düzenlemesi kasımda gelecek." şeklinde konuştu.


    YAZICI'DAN FLAŞ EYT AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

    Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:


    DEZENFORMASYONLA MÜCADELE
    Yasal düzenlemeler ihtiyaçtan doğuyor. Ama sosyal medya çok etkili çok yaygın herkesin kullandığı ve çokça suistimale yol açan bir ortam. Bizim basın kanunumuz var. Bütün dünyadaki örnekleri inceleyerek 7-8 aylık bir sürede bu taslak hazırlandı, meclise sunuldu. Sansüre dönmez, hukuk devleti mekanizması bunu önler. Tweet atma yasaklanabilir mi bunu kim yasaklayabilir?

    MECLİS'TE ÇEKİÇLİ PROVOKASYON
    Çok kaygı verici, daha önce planlandığının bir göstergesi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ
    Herhalde Erdoğan'ın uluslararası görünürlüğünü kıskandı. Ben daha önce bir yurt dışı çıkışı yaptığını görmedim. Hem zamanlama hem de gecenin içeriği itibarıyla siyaseten izati olman bir olay. İcazet almaya gittiği çıkarımı çok da haksız değil.

        MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'DE
        Eleştiriler mesnetsizdir, AK Parti Türkiye partisidir. İlk kez bir vekil başka bir partiye geçmiyor, bu olağan.

        6'LI MASADA "ADAY" ÇIKMAZI
        Başkan Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkarmak kolay değil. 6'lı masanın adayı Meral Akşener de olabilir.

        "GENEL AF KONUSU GÜNDEMİMİZDE YOK"
        Bize de bazı dosyalar getiriliyor ama çalışmamız yok.

        EYT DÜZENLEMESİ KASIMDA GELECEK
        Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı. EYT düzenlemesi kasımda gelecek.

        ESAD İLE TEMAS OLUR MU?
        Güvenli ortam oluşmadan sığınmacıları sınır dışı edemeyiz.

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        Haberler Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 6'lı masa ve EYT açıklaması!
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