AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 6'lı masa ve EYT açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük, durduk yerde sorun üretildi. Aile yapısı düzenlemesi birlikte mi gelir bakacağız." dedi. EYT ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı. EYT düzenlemesi kasımda gelecek." şeklinde konuştu.



YAZICI'DAN FLAŞ EYT AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Yasal düzenlemeler ihtiyaçtan doğuyor. Ama sosyal medya çok etkili çok yaygın herkesin kullandığı ve çokça suistimale yol açan bir ortam. Bizim basın kanunumuz var. Bütün dünyadaki örnekleri inceleyerek 7-8 aylık bir sürede bu taslak hazırlandı, meclise sunuldu. Sansüre dönmez, hukuk devleti mekanizması bunu önler. Tweet atma yasaklanabilir mi bunu kim yasaklayabilir?