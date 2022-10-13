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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT için tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT için tarih verdi
13.10.2022 14:56

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Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük, durduk yerde sorun üretildi." dedi. Meclis'teki çekiçli provokasyonla ilgili konuşan Yazıcı, "Çok kaygı verici, daha önce planlandığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı. EYT düzenlemesiyle tarih veren Yazıcı, "Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı." şeklinde konuştu.

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