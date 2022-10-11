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    • 11.10.2022 11:29
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    • 11.10.2022 11:42
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    Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını duyurdu

    Son dakika haberine göre, Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini belirterek şükranlarını sunan Çelebi, "Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

    takvim.com.tr
    Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı!

    Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

    Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Yüce Türk Milleti,

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

    Vatan ve millet bütünlüğümüzü,
    -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,
    -Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;
    Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

    Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

    Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.

    Saygılarımla.





        KARŞINIZDAYIZ ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ
        Çelebi geçtiğimiz gün HDP'lilerin yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki göstermişti. Çelebi, "Bebek katiline özgürlük isteyen HDP Milletvekili Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: "Halka hizmet etmeyen, AKP'ye hizmet eden bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırmasında rol oynayacağız." İçişleri Bakanlığı'na gözlerini dikmişler. Karşınızdayız. Asla müsade etmeyeceğiz!" demişti.

        Teröristbaşı Öcalan'ı destekleyen HDP'ye tepki gösteren ve 6+1 denklemine dikkat çeken Çelebi, "HDP İstanbul bebek katili Öcalan için özgürlük yürüyüşü düzenlemiş. Siz bakanlık dağıtımına devam edin! Ömer Öcalan İçişlerine yakışır. Bizim 6+1 denklemde işimiz yok. İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim." ifadelerini kullanmıştı.

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