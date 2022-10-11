EYT öncesi kritik ipuçları! Prim günü eksik olanlar nasıl emekli olabilir? Tek tip düzenleme kimleri kapsayacak?
Tarihi EYT fırsatından faydalanmak için hazırlıklarınızı yapın. Hatalı işe giriş tarihini, primleri düzeltin, eksik günlerinizi borçlanın! Prim gün sayısı dolmayanlar ise doğum, askerlik borçlanmasıyla gün sayısını artırabilecek.
11.10.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.10.2022 06:58
Tüm Türkiye'nin gözü teknik çalışması tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeye çevrilmiş durumda.
Aralıkta Meclis'e getirilecek ve komisyon ile genel kurul aşamasından sonra ise başvuruların başlayacağı düzenlemeyle tarihi fırsattan yararlancak hak sahiplerinin bazı kritik detaylara dikkat etmesi gerekiyor.
Bu noktada başvuru öncesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde hatalı olan işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin borçlanması büyük önem taşıyor.
OCAK ZAMMI ETKİLİYOR
Prim, yıl şartı, yaş sınırı hesaplanırken, çalışılan yıllar, çalışma süreleri aylık üzerinde etkili olacak.
Sigortalılığa başlangıç tarihinden önce askerlik yapanlar bu süreyi borçlanmayla emeklilik yaşını ve gününü öne çekebilecek.