Asgari ücret zammı ne kadar olacak? EYT kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret ve EYT açıklaması
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Yılbaşında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sorulara açıklık getiren Bakan Bilgin, Aralık ayında yapılacak zam ile emekçinin üzerindeki tahribatın kaldırılacağını söyledi. Bakan Bilgin konuşmasında EYT konusuna da değindi. EYT ile ilgili soruya yanıt veren Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 9900 TL olacak mı? Asgari ücrette zam formülü ne olacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında asgari ücret yapacakları zam ile emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracaklarını açıkladı.
Bakan Bilgin, "Aralıkta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız." dedi.
'ASGARİ ÜCRET 9900 TL OLACAK' İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret artış oranıyla ilgili, "Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz" dedi.
Bakan Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret zammıyla ilgili son dakika açıklaması | Video
Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Asgari ücret, üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. 'Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak', kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp '20 bin olacak' diyeyim. Ekim- kasım- aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz" diye konuştu.