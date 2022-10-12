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    • 12.10.2022 07:42
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    • 12.10.2022 07:48
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    Mehmet Ali Çelebi neden AK Parti'ye geçti?

    6’lı masanın HDP ortaklığına sert bir şekilde karşı çıkan Mehmet Ali Çelebi, dün yaptığı açıklamada AK Parti’ye geçtiğini duyurdu. Çelebi’nin söz konusu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken mangır medyası küplere bindi. TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever, geçmiş dönemde Mehmet Ali Çelebi için yazdığı yazının bir kısmını okuyup kağıdı parçaladı ve "gerçek bu" dedi. Barış Yarkadaş ise “Oyumu geri ver” ifadelerini kullandı. Peki Mehmet Ali Çelebi neden AK Parti’ye geçti? Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok konuyu köşesine taşıdı.

    Mehmet Ali Çelebi neden AK Parti’ye geçti?

    Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

    Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Yüce Türk Milleti,

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

    Vatan ve millet bütünlüğümüzü,
    -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,
    -Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;
    Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

    Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

    Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.

    Saygılarımla.

    MANGIR MEDYASI HAZMEDEMEDİ
    Bu gelişme CHP medyasında hazımsızlık yarattı. TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever, geçmiş dönemde Mehmet Ali Çelebi için yazdığı yazının bir kısmını okuyup kağıdı parçaladı ve "gerçek bu" dedi.

    Hazmedemeyenlerden bir diğer isim ise Barış Yarkadaş. Yarkadaş, "Oyumu geri ver" açıklamasında bulundu.

        GERÇEKLERE GÖZÜNÜ KAPATMADI

        Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Çelebi'nin gerçeklere gözünü kapatmadığını yazdı.

        İşte Altınok'un o yazısından bir bölüm:

        Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dün bir bildiri yayınlayarak Ak Parti'ye katıldığını açıkladı.
        Herkes, Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan ve birkaç yıl öncesine kadar ulusalcıların sembol isimlerinden olan 'Teğmen Çelebi'nin bu radikal kararı vermesindeki dönüm noktası üzerine bir şeyler söylüyor.
        Mehmet Bey'in siyasi sürecini işim gereği yakından izledim.
        Bugünlerde medyada ve siyasette "dönek" denilerek linç edilen pek çok ulusalcı gibi 15 Temmuz'da gün gibi ortaya çıkan "gerçeklere" gözlerini kapatmadı.
        Ve bugün FETÖ'cü söylemlere birebir sahip çıkan bir çizgide yer almak yerine FETÖ'ye karşı savaş açma cesareti gösteren ve kazanan Erdoğan'la durmayı tercih etti.

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        HDP İLE ORTAKLIĞA KARŞI ÇIKMIŞTI

        Mehmet Ali Çelebi, CHP'de milletvekili olduğu sırada CHP'nin HDP ile ortaklığına tepki göstererek zehir zemberek bir mektupla istifa etmişti.

        Sonrasında Memleket Partisi'ne geçen Çelebi, İnce'nin yönetimindeki partiden istifa nedenini "HDP'yle ortaklık yapan 6'lı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı için göz kırpıyor" diye açıklamıştı.
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        Mehmet Ali Çelebi neden AK Parti’ye geçti?
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