Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Brüksel'de bugün başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yapılacak oturumlara katılacağı ve iki gün süresince NATO Karargahı'nda çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, Akar'ın bir araya gelmesi planlanan isimler arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bulunduğu bildirildi.



