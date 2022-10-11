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    • Güncel
    • 11.10.2022 14:33
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    • 11.10.2022 14:33
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    Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi Enver Aysever'e ağır geldi! Canlı yayında Çelebi için yazdığı yazıyı yırttı

    Bağımsız İzmir Milletvekili Teğmen Mehmet Ali Çelebi, bugün AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Bu gelişme CHP medyasında hazımsızlık yarattı. TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever, geçmiş dönemde Mehmet Ali Çelebi için yazdığı yazının bir kısmını okuyup kağıdı parçaladı ve "gerçek bu" dedi.

    Çelebi’nin AK Parti’ye geçişini CHP medyası hazmedemedi

    Eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, ardından Memleket Partisi'ne geçmiş ve oradan da istifa ettikten sonra 6'lı masayı zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. Çelebi, geçtiğimiz aylarda Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaşarken beklenen açıklama bugün geldi. Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

    CHP MEDYASINDA HAZIMSIZLIK YARATTI
    Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever'de hazımsızlık yarattı. Aysever, canlı yayında Çelebi için geçmişte yazdığı köşe yazısından "Sehven ömrü çürüyen Teğmen Mehmet Ali Çelebi, bence genelkurmay başkanı o olmalı. Silah arkadaşlığı nedir dava arkadaşlığı nedir hepimize gösterdi." ifadelerini okudu ve elindeki kağıdı yırtarak "Allah da benim cezamı versin. Gerçek bu." dedi.

    Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

    MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI! | VİDEO İZLE


    Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


    Yüce Türk Milleti,

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!


        Vatan ve millet bütünlüğümüzü,
        -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,
        -Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;
        Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

        Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

        Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.

        Saygılarımla.


        HAKLI ÇIKMAZSAM SİYASETİ BIRAKIRIM
        AK Parti'ye katıldığı için kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap veren Çelebi, "FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum: Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyid etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum." dedi.

            Çelebi'nin açıklamaları sonrası sosyal medyadan fotoğraf ve hoşgeldin mesajı paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ailemize hoşgeldin Mehmet Ali Çelebi,. Vatana, millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık.



            ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKACAK
            Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun"             dedi.



            BAŞKAN ERDOĞAN OLMASAYDI KATLEDİLMİŞTİK
            Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki rolü olmasaydı şu an hayatta olmayacağına dikkat çeken Çelebi, "7 Ağustos'ta sosyal medyadan paylaştığı mesajında,"Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." ifadelerini kullanmıştı.





                KARŞINIZDAYIZ ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ
                Çelebi geçtiğimiz gün HDP'lilerin yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki göstermişti. Çelebi, "Bebek katiline özgürlük isteyen HDP Milletvekili Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: "Halka hizmet etmeyen, AKP'ye hizmet eden bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırmasında rol oynayacağız." İçişleri Bakanlığı'na gözlerini dikmişler. Karşınızdayız. Asla müsade etmeyeceğiz!" demişti.

                Teröristbaşı Öcalan'ı destekleyen HDP'ye tepki gösteren ve 6+1 denklemiyle ilgili tweet atan Çelebi, "HDP İstanbul bebek katili Öcalan için özgürlük yürüyüşü düzenlemiş. Siz bakanlık dağıtımına devam edin! Ömer Öcalan İçişlerine yakışır. Bizim 6+1 denklemde işimiz yok. İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim." ifadelerini kullanmıştı.

                CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
                2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilan Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.

                İlerleyen dönemlerde Muharrem İnce ile de arası açılan Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.

                Çelebi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla Cumhur İttifakı'na sıcak mesajlar vererek dikkat çekmeye başlamıştı. Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullanmıştı.

                    6'LI MASA TARAFINDAN YANITLANMAYAN 20 SORU!
                    6'lı masayı eleştirileri de gündemden düşmeyen Mehmet Ali Çelebi 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada "6'lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar" diyerek Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:

                    1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

                    2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

                    3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

                    4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

                    5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

                    6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

                    7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

                    8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

                    9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

                    10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

                    11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

                    12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

                    13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

                    14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

                    15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

                    16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

                        17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

                        18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?

                        19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

                        20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

                        ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: HDP ÜZERİNDEN GİDİLMESİNE KARŞIYIZ!
                        Çelebi, CHP milletvekiliyken bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getirmiş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı ve CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

                        "HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR"
                        Çelebi ve Aksoy, HDP' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

                        "Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

                        CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."

                            CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.

                            Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

                            "PARTİDE MEKTUPLAŞMA GELENEĞİ YOK"
                            Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi eleştiren mektubuna ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. Arkadaşlarımızın sorunlarını hangi zeminlerde genel merkez ile hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlar ve grup başkanvekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. Rahmetli Demirel'in dediği gibi bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok." demişti.

                            Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı!

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