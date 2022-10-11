Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi Enver Aysever'e ağır geldi! Canlı yayında Çelebi için yazdığı yazıyı yırttı

Eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, ardından Memleket Partisi'ne geçmiş ve oradan da istifa ettikten sonra 6'lı masayı zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. Çelebi, geçtiğimiz aylarda Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaşarken beklenen açıklama bugün geldi. Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.
CHP MEDYASINDA HAZIMSIZLIK YARATTI
Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması TELE 1'de yayın yapan Enver Aysever'de hazımsızlık yarattı. Aysever, canlı yayında Çelebi için geçmişte yazdığı köşe yazısından "Sehven ömrü çürüyen Teğmen Mehmet Ali Çelebi, bence genelkurmay başkanı o olmalı. Silah arkadaşlığı nedir dava arkadaşlığı nedir hepimize gösterdi." ifadelerini okudu ve elindeki kağıdı yırtarak "Allah da benim cezamı versin. Gerçek bu." dedi.
Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.
MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'YE KATILDI! | VİDEO İZLE
Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yüce Türk Milleti,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!