CHP’li Hatay Samandağ Belediye Başkanı’ndan skandal hareket! Kuzenine sanayiden işyeri istedi olumsuz yanıt alınca adamları dükkan bastı

KUZENİMİN İŞYERİ NE OLDU?

Sabah'ta yer alan habere göre, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın kendisini belediyeye çağırdığını anlatan kooperatif başkanı Mahmut Hocaoğulları, "Başkan amcasının oğlu Nebil Eryılmaz'ın dükkanının ne olduğunu sordu.