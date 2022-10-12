CHP’li Hatay Samandağ Belediye Başkanı’ndan skandal hareket! Kuzenine sanayiden işyeri istedi olumsuz yanıt alınca adamları dükkan bastı

Başkan Eryılmaz tarafından "Kuzenime işyeri vermezsen burayı başınıza yıkarım" tehdidinin ardından Samandağ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mahmut Hocaoğulları 1 Ağustos 2022'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun hemen ardından Hocaoğulları'na ait işyerinin camları ve mobilyaları kırılarak zarar verildi.
KUZENİMİN İŞYERİ NE OLDU?
Sabah'ta yer alan habere göre, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın kendisini belediyeye çağırdığını anlatan kooperatif başkanı Mahmut Hocaoğulları, "Başkan amcasının oğlu Nebil Eryılmaz'ın dükkanının ne olduğunu sordu.