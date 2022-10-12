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    • 12.10.2022 07:57
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    • 12.10.2022 08:03
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    CHP’li Hatay Samandağ Belediye Başkanı’ndan skandal hareket! Kuzenine sanayiden işyeri istedi olumsuz yanıt alınca adamları dükkan bastı

    CHP’li belediye başkanlarının her gün yeni bir vukuatı ortaya çıkıyor. Bu kez adres Hatay Samandağ. CHP’li Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, kuzenine sanayi sitesinden istediği işyeri için olumsuz yanıt alınca önce tehdit etti sonra adamları dükkan bastı.

    CHP’li başkanın adamları dükkan bastı

    Başkan Eryılmaz tarafından "Kuzenime işyeri vermezsen burayı başınıza yıkarım" tehdidinin ardından Samandağ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mahmut Hocaoğulları 1 Ağustos 2022'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Suç duyurusunun hemen ardından Hocaoğulları'na ait işyerinin camları ve mobilyaları kırılarak zarar verildi.

    KUZENİMİN İŞYERİ NE OLDU?
    Sabah'ta yer alan habere göre, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın kendisini belediyeye çağırdığını anlatan kooperatif başkanı Mahmut Hocaoğulları, "Başkan amcasının oğlu Nebil Eryılmaz'ın dükkanının ne olduğunu sordu.

        Kendisine yasal yükümlülüklerini yerine getirsin dükkanı verelim dedim. Bana 'Bu kooperatif başkanlığı sana yakışmıyor. İşyerlerinizi alıp orayı da başınıza yıkarım' tehdidinde bulundu.

        Kendisine bu kadar esnaf ve sanatkarların tehdit etmesinin doğru olmadığını söyledim. Bu tehditkar davranışlarından dolayı 1 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

        TEHDİTTEN BİR GÜN SONRA KOOPERATİFE SALDIRI
        Suç duyurusunu bulunduktan bir gün sonra işyerine geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını dile getiren Hocaoğulları, "İşyerimin yanı kooperatif yazıhanesinin girişi.

        Kapının giriş camı ile içeride bulunan mobilyaların kırıldığını gördüm. Kooperatif karar defteri, üye kayıt defteri, üyelerin kira sözleşmelerinin bulunduğu çantayı çalmışlar.
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            Haberler Güncel CHP’li Hatay Samandağ Belediye Başkanı’ndan skandal hareket! Kuzenine sanayiden işyeri istedi olumsuz yanıt alınca adamları dükkan bastı
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