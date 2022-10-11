CHP'den 'ABD' fiyaskosunu perdeleme çabaları! Bitik isimlerden bile randevu alamayınca 'ihtiyacımız yok' dediler

ABD'YE YAPILAN İCAZET SEFERİNDE YENİ BOMBALAR

Takvim.com.tr'nin daha önce 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı ABD ziyaretine ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı.



DAVET EDİLMEYEN TELE 1 PİMİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu, CHP tarafından fonlandığı bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın TELE 1'den kimseyi geziye davet etmediği ortaya çıktı. TELE 1 duruma tepki gösterirken gezinin bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi.