CHP'den 'ABD' fiyaskosunu perdeleme çabaları! Bitik isimlerden bile randevu alamayınca 'ihtiyacımız yok' dediler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği zamanlaması manidar 'icazet' ziyaretinin etkileri sürüyor.
ABD yolculuğunu 'ilk durak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, yeni icazet rotalarının İngiltere ve Almanya olduğunu duyurdu.
CHP liderinin söz konusu ziyaretlerin ardından Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi, arka planda hangi karanlık ve kirli işlerin döndüğüne ilişkin kafalarda soru işareti bıraktı.
"HİÇ SİYASİ GÖRÜŞME İSTEMEDİM"
Öte yandan 'İcazet' söylemleri CHP liderini o kadar kaygılandırmış olacak ki; söz konusu ziyaretin hiçbir siyasal içeriği olmadığını iddia etti.
Konuya ilişkin CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörü Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar elbette. Siyasetin girdabından çıkıp dünyanın en parlak beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim" ifadelerini kullandı.
ABD'YE YAPILAN İCAZET SEFERİNDE YENİ BOMBALAR
Takvim.com.tr'nin daha önce 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı ABD ziyaretine ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı.
DAVET EDİLMEYEN TELE 1 PİMİ ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu, CHP tarafından fonlandığı bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın TELE 1'den kimseyi geziye davet etmediği ortaya çıktı. TELE 1 duruma tepki gösterirken gezinin bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi.