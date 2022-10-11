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    • Güncel
    • 11.10.2022 18:20
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    • 11.10.2022 18:24
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    CHP'den 'ABD' fiyaskosunu perdeleme çabaları! Bitik isimlerden bile randevu alamayınca 'ihtiyacımız yok' dediler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı. Sanders, Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı. İmaj yükseltmek isteyen CHP yönetimi, "Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den ’ABD’ fiyaskosunu perdeleme çabaları!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği zamanlaması manidar 'icazet' ziyaretinin etkileri sürüyor.

    ABD yolculuğunu 'ilk durak' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, yeni icazet rotalarının İngiltere ve Almanya olduğunu duyurdu.

    CHP liderinin söz konusu ziyaretlerin ardından Türkiye için yapısal reçete açıklayacağını ifade etmesi, arka planda hangi karanlık ve kirli işlerin döndüğüne ilişkin kafalarda soru işareti bıraktı.



    Öte yandan 'İcazet' söylemleri CHP liderini o kadar kaygılandırmış olacak ki; söz konusu ziyaretin hiçbir siyasal içeriği olmadığını iddia etti.

    "HİÇ SİYASİ GÖRÜŞME İSTEMEDİM"
    Konuya ilişkin CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörü Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar elbette. Siyasetin girdabından çıkıp dünyanın en parlak beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

    ABD'YE YAPILAN İCAZET SEFERİNDE YENİ BOMBALAR
    Takvim.com.tr'nin daha önce 'Derinlerden Gelme Sesi' manşetiyle detaylarını duyurduğu ve Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' için gitmesine rağmen bir fiyasko ile sonuçlanmasının muhtemel olduğunu aktardığı ABD ziyaretine ilişkin yeni bombalar ortaya çıktı.

    DAVET EDİLMEYEN TELE 1 PİMİ ÇEKTİ
    Kılıçdaroğlu, CHP tarafından fonlandığı bilinen ve Ekrem İmamoğlu ile yakın TELE 1'den kimseyi geziye davet etmediği ortaya çıktı. TELE 1 duruma tepki gösterirken gezinin bir fiyaskoya dönüştüğünü söyledi.



        OBAMA'YI BIRAK SANDERS'TAN BİLE RANDEVU ALAMADILAR
        TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. Bir bomba daha patlatan Polat, Kılıçdaroğlu'nun Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan randevu istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.

        Önce Sanders'tan sonra da Obama'dan randevu alamayan Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yaptığı 'icazet' seferini neden 'bilim ve teknoloji' maskesiyle örtbas etmeye giriştiği bir kez daha gözler önüne serildi.



        FİYASKOYU PERDELEYİP İMAJ YÜKSELTME ÇABASI
        Tüm bu yaşananlar dikkat alındığında CHP'den çok çarpıcı bir çıkış geldi.

        Tek bir randevu bile alamadıkları icazet seferinde fiyaskoyu gölgelemek için türlü yollara başvuran CHP, 'Amerika'ya ihtiyacımız yok' açıklamasını yaparak imaj yükseltme çabasına girişti.




        Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açıklamalarda bulundu.

        Altay, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alarak " 'Adaylık, işaret ve icazet almaya gittin' demiş Bahçeli. Bay Kemal adaylık icazetini ya altılı masadan alır ya milletten alır. Amerika'ya bizim ihtiyacımız yok" şeklinde konuştu.
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