Sözcü gazetesinin yalanı bir kez daha ortaya çıktı! CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bile yalanladı

Adana'da geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen 6. Uluslararası Lezzet Festivali'nin gala yemeğine siyasi partilerin milletvekilleri ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.
Ancak Sözcü Gazetesi, protokol masasında yer alanların fotoğrafını keserek yayınladı. Gazete sadece Adana Valisi Süleyman Elban ile AK Partili 4 Adana milletvekilinin fotoğraflarına yer verip, manşetten "Türkiye'nin iki yüzü" başlığıyla yayınlandı. Gazete manşetinde AK Partili milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafın üzerine "Bir yanda şatafatlı, bir kuş sütü eksik" yazarken, diğer yanda mevsimlik tarım işçisi ailenin yer sofrasındaki fotoğrafını "11 kişinin çorbaya talim ettiği sofralar" yazarak algı yaratmaya çalıştı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ancak orijinal fotoğraf ortaya çıktı ve Sözcü Gazetesinin algı oyunu deşifre oldu. Masada sadece Vali ile AK Partili vekillerin değil, CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Ayhan Barut ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da yer aldığı görüldü.