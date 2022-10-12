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    • Güncel
    • 12.10.2022 14:12
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    • 12.10.2022 14:12
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    Manisa'da zehir tacirlerine operasyon! 9 kişi yakalandı

    Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine baskın!

    Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

    9 GÖZALTI
    Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

    NELER ELE GEÇİRİLDİ?
    Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

    Emniyete götürülen 9 kişinin işlemleri sürüyor.

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