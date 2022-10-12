Manisa'da zehir tacirlerine operasyon! 9 kişi yakalandı

Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.
9 GÖZALTI
Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.
Emniyete götürülen 9 kişinin işlemleri sürüyor.