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Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını duyurdu! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını duyurdu! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
11.10.2022 12:42

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre, Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini belirterek şükranlarını sunan Çelebi, "Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

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