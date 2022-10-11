Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor! Hedef ticarette 10 milyar dolar

Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacmini 30 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı.

Bölgesel ve uluslararası arenada da iş birliğini sürdüren iki ülke, ayrıca Türk dünyasının entegrasyonu adına önemli girişimler başlattı. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi ortak kurumların kuruluşlarına öncülük etti.

ERDOĞAN'IN ASTANA ZİYARETİYLE STRATEJİK İLİŞKİLERİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Astana'da düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) da katılacak Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler açısından da önemli olacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın 2017'deki son ziyaretinden bu yana Kazakistan'da iktidar değişikliğiyle gelen yeni siyasi ve sosyoekonomik süreç yaşanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın söz konusu ziyaretiyle, göreve geldikten sonra mayıs ayında ilk kez Ankara'da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili ilişkilerin yeni dönemini simgeleyen "genişletilmiş stratejik ortaklık" anlaşması için somut adımların atılması bekleniyor.