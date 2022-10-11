Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2022 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2022 15:15
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor! Hedef ticarette 10 milyar dolar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12-13 Ekim'de Kazakistan'a yapacağı resmi ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması bekleniyor. Kazakistan ile Türkiye, halihazırdaki 3 milyar 527 milyon dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Kazakistan’a gidiyor!

    Türkiye ve Kazakistan, bu yıl diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Eski Sovyetler Birliği'nin, yaklaşık 70 yıl parçası olan ve birliğin dağılmasıyla egemenliğini kazanan Kazakistan'ın bağımsızlık ilanını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu.

    Kazakistan, bağımsızlığını resmen duyurduktan yaklaşık 2 ay sonra Mart 1992'de Türkiye ile diplomatik ilişkilerini tesis etti.

    Türkiye'nin buraya atadığı ilk büyükelçisi Argun Özpay, 21 Nisan 1992'de Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e güven mektubunu sundu.

    Böylece Türkiye, ülkenin o dönemki başkenti Almatı'da büyükelçiliğini açtı ve bağımsız Kazakistan'daki ilk diplomatik misyonun kurulmasına öncülük etti. Kazakistan da aynı yıl Ankara'da büyükelçiliğini kurdu. 2009'da ise ikili ilişkiler stratejik ortaklık statüsü kazandı.

    İki ülke Mayıs 2012'de "Yeni Sinerji-Ortak Ekonomik Programı Eylem Planı" imzalarken Ekim 2012'de de Kazakistan ile Türkiye arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin ilk toplantısı düzenlendi.

    Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacmini 30 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı.

    Bölgesel ve uluslararası arenada da iş birliğini sürdüren iki ülke, ayrıca Türk dünyasının entegrasyonu adına önemli girişimler başlattı. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi ortak kurumların kuruluşlarına öncülük etti.

    ERDOĞAN'IN ASTANA ZİYARETİYLE STRATEJİK İLİŞKİLERİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK
    Astana'da düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) da katılacak Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler açısından da önemli olacağı belirtiliyor.

    Erdoğan'ın 2017'deki son ziyaretinden bu yana Kazakistan'da iktidar değişikliğiyle gelen yeni siyasi ve sosyoekonomik süreç yaşanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın söz konusu ziyaretiyle, göreve geldikten sonra mayıs ayında ilk kez Ankara'da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili ilişkilerin yeni dönemini simgeleyen "genişletilmiş stratejik ortaklık" anlaşması için somut adımların atılması bekleniyor.

        Heyetiyle Astana'ya gelecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve ekonomik konulardan askeri ve savunma sanayine, kültürel ve beşeri alanlara kadar iş birliğinin değerlendirileceği Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) 4. Toplantısı'na katılacak.

        TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN EN BÜYÜK 5. TİCARET ORTAĞI
        Kazakistan ile Türkiye, halihazırdaki 3 milyar 527 milyon dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

        Türkiye, şu anda Kazakistan'ın Rusya, Çin, İtalya, Güney Kore'den sonra en çok dış ticaret yaptığı 5. ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca Türkiye, son yıllarda Kazakistan'da ABD ve İsviçre'den sonra yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke olarak biliniyor. Resmi verilere göre, ülkede 3 bine yakın Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

        Kazakistan ile Türkiye arasında hava yolu bağlantısı da güçleniyor. Şu anda Kazakistan'ın başkenti Astana dahil Almatı, Çimkent, Türkistan ve Aktau'dan Türkiye'nin İstanbul ve Antalya gibi şehirlerine haftada karşılıklı olarak 80'e yakın tarifeli uçak seferi yapılıyor. Yakında, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan Kazakistan'a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması planlanıyor.

        Başkan Erdoğan, 10 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynamıştı.

        BAŞKAN ERDOĞAN İLE TOKAYEV MASA TENİSİ OYNADI! VİDEO İZLE

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çelebi’nin AK Parti’ye geçişini CHP medyası hazmedemedi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor! Hedef ticarette 10 milyar dolar
            SON DAKİKA