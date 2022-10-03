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    • 04.10.2022 01:29
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    • 04.10.2022 01:45
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    Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir

    Takvim.com.tr'nin daha önceden çok çarpıcı detaylarla gündeme getirdiği, "DERİNLERDEN 'GELME' SESİ" manşetiyle okuyucularını duyurduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti iptal olabilir. A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Turgay Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin 'adaylık' tartışmaları yüzünden iptal olabileceğini söyledi. Güler, "Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesi, büyük bir siyasi hatadır. Gitti, döndü adaylığını açıkladı diyelim 'icazet aldı' denir, problem. Aday olamazsa 'icazet alamadı' denir, bu da problem" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti iptal olabilir!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün (ABD) gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masadaki aday belirsizliği hala sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor.

    Gazeteci Turgay Güler: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti iptal olabilir



    Adaylık için her yolu mübah gören, daldan atlayan CHP lideri, ABD'ye 'icazet seferi' yapmaya hazırlanıyor.


    TAKVİM.COM.TR ÇARPICI DETAYLARA ULAŞTI
    9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu ziyaret öncesi takvim.com.tr çok çarpıcı detaylara ulaştı.

    İMAMOĞLU'NUN VEKİLİ SARIYAR PLANLADI
    Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıktı. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile ilişkisi dikkat çekerken ABD'li derinler bu ziyarete anlam veremedi.

    "DERİNLERDEN 'GELME' SESİ"
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık FETÖ operasyonu öncesi ABD'ye yaptığı ziyaret hatırlanınca, akıllara "Yeni bir hazırlık mı var?" sorusunu da getirdi.

    Öte yandan takvim.com.tr, ABD'li 'derin' isimlerin Kılıçdaroğlu'nun seçimlere giderayak yapacağı bu ziyarete anlam veremediğine dikkat çekmiş, "DERİNLERDEN 'GELME' SESİ" manşeti ile durumu okurlarına duyurmuştu.



        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı zamanlaması manidar ziyaret A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

        "ABD ZİYARETİ İPTAL OLABİLİR"
        Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Turgay Güler, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin 'adaylık' tartışmaları yüzünden iptal olabileceğini söyledi.



        HDP'nin gizli destek verdiği 6'lı masanın çoktan dağıldığını vurgulayan Güler, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gitmesi, büyük bir siyasi hatadır. Gitti, döndü adaylığını açıkladı diyelim 'icazet aldı' denir, problem. Aday olamazsa 'icazet alamadı' denir, bu da problem" diye konuştu.

        Gazeteci Turgay Güler: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti iptal olabilir



        Turgay Güler, "Son dakikada Kemal Bey ABD'ye gitmeyebilir. Bir sürpriz yaşanabilir" dedi.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Güncel Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir
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