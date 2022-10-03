Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün (ABD) gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masadaki aday belirsizliği hala sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor.





Adaylık için her yolu mübah gören, daldan atlayan CHP lideri, ABD'ye 'icazet seferi' yapmaya hazırlanıyor.