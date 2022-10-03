Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün (ABD) gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masadaki aday belirsizliği hala sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor.
Adaylık için her yolu mübah gören, daldan atlayan CHP lideri, ABD'ye 'icazet seferi' yapmaya hazırlanıyor.
TAKVİM.COM.TR ÇARPICI DETAYLARA ULAŞTI
9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu ziyaret öncesi takvim.com.tr çok çarpıcı detaylara ulaştı.
İMAMOĞLU'NUN VEKİLİ SARIYAR PLANLADI
Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıktı. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile ilişkisi dikkat çekerken ABD'li derinler bu ziyarete anlam veremedi.
"DERİNLERDEN 'GELME' SESİ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık FETÖ operasyonu öncesi ABD'ye yaptığı ziyaret hatırlanınca, akıllara "Yeni bir hazırlık mı var?" sorusunu da getirdi.
Öte yandan takvim.com.tr, ABD'li 'derin' isimlerin Kılıçdaroğlu'nun seçimlere giderayak yapacağı bu ziyarete anlam veremediğine dikkat çekmiş, "DERİNLERDEN 'GELME' SESİ" manşeti ile durumu okurlarına duyurmuştu.