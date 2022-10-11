Son dakika: İçişleri Göç İdaresi Başkanlığından "yabancıların adres beyanı" iddiasına yanıt

FOX TV Ankara muhabiri Fırat Irmak'ın "yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olduğu" iddiası gündeme gelmişti.

ABD fonlamalı FOX TV'nin ana haberinde ekrana gelen görüntülerde Irmak, CHP'li Onursal Adıgüzel'in hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirilen 'yabancıları' Meclis gündemine taşımasıyla ilgili Bakan Soylu'ya mikrofon uzatmıştı.

Bu tuzak soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Irmak'ın çenesini okşayarak "Canım benim" şeklinde dikkate bile almadan es geçmişti.

GEREKLİ AÇIKLAMA İÇİŞLERİ'NDEN GELDİ

Konuya dair İçişleri Göç İdaresi Başkanlığı Yabancıların adres beyanlarına ilişkin önemli bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyan esastır." denildi.

Göç İdaresince "Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir." cümlelerine yer verildi.

"YABANCININ ADRES TAHKİKATI RUTİN DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Göç İdaresi Başkanlığı, "Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:



"Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır. "