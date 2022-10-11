Türkiye'nin kararlı adımları Avrupa ve ABD'yi yola getirdi! ABD F-16'lara yeşil ışık yaktı, Avrupa Schengen tasarısını kabul etti





"ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAYAN BİR ANLAŞMA İÇİNDE BİZ OLMAYIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenlemişti. Biz yönetime şunu da söylüyoruz. Gerek teknik görüşmelerde gerekse siyasi görüşmelerde. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde biz olmayız. Biz F-16'yı alacağız, şöyle kullan, böyle kullan, şunu yapamaz, bunu yapamaz, NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle bir kısıtlama getirmesi de zaten kabul edilir bir şey değil. Burada bazı lobilerin, özellikle Yunanistan Başbakanı'nın Washington'a gelmesinden sonra, Yunan lobisi, Ermeni lobisi gibi bazı lobilerin bunu engellemeye çalıştığını biliyoruz. Ama şu anda Türkiye'ye verilmesi konusunda destekleyen lobilerin olduğu da bir gerçek.







KARARLI ADIMLAR SONUÇ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da bir araya geldi. F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.