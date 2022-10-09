MİT'ten bir çizik daha! PKK'lı terörist Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi

MİT tarafından ayrıca Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Büyük ses getiren operasyon sonucunda Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MİT, DEAŞ terör örgütüne de nefes aldırmadı. Operasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şüpheliler yakalanarak Türkiye'ye getirdi

MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi de çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara da MİT operasyonuyla yakalandı.