MİT'ten bir çizik daha! PKK'lı terörist Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.
SÖZDE GARA SORUMLUSU ÖKKEŞ DEVERİ ETKİSİZ!
Son dönemde ses getiren operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.
KORUMASI DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT tarafından takibe alınan Deveri ve sözde PKK sözde özel güç mensubu 'Kemal Pir' kod adlı koruması 'Kayhan Kartal', Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
2010 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KIRSAL KADROSUNA KATILDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Ökkeş Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.
Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.
Fotoğrafta: Etkisiz hale getirilen Ökkeş Deveri ve terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık
2021 YILINDA SÖZDE SAĞLIK KOMİTESİ SORUMLUSU OLDU
Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.
BÜYÜKBAŞLARLA YAKIN TEMASTA!
Etkisiz hale getirilen Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri'nin terör örgütü PKK'nın elebaşları Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile fotoğrafları da ortaya çıktı.
Fotoğrafta: Etkisiz hale getirilen Ökkeş Deveri ve terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan
GARA'DA DÜN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında dün Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.