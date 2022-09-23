MİT'ten PKK/KCK'ya bir darbe daha: Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım sınırda yakalandı!

Emniyet teşkilatının terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

MİT'TEN PKK/KCK'YA BİR DARBE DAHA! VİDEO İZLE



9 ŞEHİDİN FAİLİ TERÖRİSTLER SINIRDA PAKETLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Tunceli'de 7, Ağrı'da ise 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri arasında olan kırmızı bültenle aranan Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta PKK'dan sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hüseyin Yıldırım'ı sınırda yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

PKK'nın tamamen bitirilmesine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı da özellikle Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik nokta operasyonlara devam ediyor.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK/ KCK mensuplarının ifadeleri, yapılan saha araştırmaları ve istihbaratların ardından sınır ötesinde bir nokta operasyon daha gerçekleştirildi. Son olarak SİHA'lar ile yapılan operasyonda Irak/Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 PKK'lı terörist 21 Eylül'de etkisiz hale getirildi.





ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG Kamışlı sözde Eyalet Yöneticisi "Dijyar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ı 16 Ağustos'ta etkisiz hale getirmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçlerine sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.