MİT'ten DEAŞ operasyonu: 1'i ölü 19 terörist yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de ve Suriye'de görev yapan TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığında olan DEAŞ'ın bir hücresini deşifre etti. Suriye'de hücreye düzenlenen operasyonda 1'i ölü 19 DEAŞ üyesi yakalandı. 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYT, intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı, silah ve muhimmatın ele geçirildiği operasyonda, hücredeki DEAŞ'lılardan itiraf geldi.