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    • Güncel
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    • 09.10.2022 10:31
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    PKK'nın para kaynağına darbe! 3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar...

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor! Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar, 415 bin kök skunk, 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

    PKK’nın para kaynağına darbe!

    Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır bir darbe indirildi.

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu kapsamında 3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar, 415 bin kök skunk, 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

    "İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 Personelin Katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış -2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu Başlatıldı.

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    Operasyonda 4 sığınak kullanılamaz hale getirilirken; 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi, 3 ton 470 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi.

    PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı -Lice- Bayırlı- Koçmarin) Şehit J.Uzm.Çvş. Ali ŞİRİN Operasyonu" başlatıldı.

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan [650 personel, (41) operasyonel tim] görev alıyor.

    Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken;
    - (1) adet EYP düzeneği,
    - (10) bin kök kenevir bitkisi,
    - (415) bin kök skunk bitkisi,
    - (3000) kg. toz esrar,
    - (470) kg. kubar esrar,
    - terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Ayrıca çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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    Haberler Güncel PKK'nın para kaynağına darbe! 3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar...
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