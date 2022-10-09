PKK'nın para kaynağına darbe! 3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar...

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır bir darbe indirildi.
Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu kapsamında 3 ton 470 kilo toz ve kubar esrar, 415 bin kök skunk, 10 bin kök kenevir ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;
"İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 Personelin Katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış -2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu Başlatıldı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 4 sığınak kullanılamaz hale getirilirken; 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi, 3 ton 470 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi.
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı -Lice- Bayırlı- Koçmarin) Şehit J.Uzm.Çvş. Ali ŞİRİN Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan [650 personel, (41) operasyonel tim] görev alıyor.
Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken;
- (1) adet EYP düzeneği,
- (10) bin kök kenevir bitkisi,
- (415) bin kök skunk bitkisi,
- (3000) kg. toz esrar,
- (470) kg. kubar esrar,
- terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Ayrıca çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.