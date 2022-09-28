SON DAKİKA: MİT kırmızı kategoride aranan orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK'lı Sabah Oğur'u Halep'te paketledi

MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi de çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara da MİT operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik uzmanları birçok noktada aynı anda çıkan yangınların, 'terör saldırısı' olması üzerinde dururken daha önce birçok orman yangını üstlenen terör örgütü PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı.