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    • 28.09.2022 09:51
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    • 28.09.2022 10:01
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    SON DAKİKA: MİT kırmızı kategoride aranan orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK'lı Sabah Oğur'u Halep'te paketledi

    Son dakika haberleri... MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

    MİT kırmızı kategorideki teröristi Halep’te paketledi

    Son dakika haberleri... MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

    İŞTE O TERÖRİST

    MİT'TEN SES GETİREN OPERASYONLAR

    MİT son dönemde ses geitren büyük operasyonlara imza attı. İşte o operasyonlardan bazıları;

    MİT'TEN 20 KRİTİK OPERASYON
    MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

    28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.

        PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, 17 Nisan'da Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 20 Şubat'ta PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan yine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ, bu operasyonla ağır darbe aldı.

        PKK'NIN SUİKASTÇISI SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
        PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sözde saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

        Teröristin, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı belirtildi. Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı da belirtildi.

            ÖRGÜTE ÜST DÜZEY DARBE
            Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli de Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 19 Haziran'da MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

            Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.

            MİT, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve YJA-STAR'ın tepe yöneticilerinden 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde PKK/HPG askeri konsey üyesi ve terörist Demir'in yerine Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.

                BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI
                Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili olayda 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, MİT'in sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. PKK-YPG'nin sözde Kobani sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç da 20 Temmuz'da etkisiz hale getirdi.

                Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Kobani bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı değerlendirildi.

                DEAŞ'A OPERASYON
                MİT, DEAŞ terör örgütüne de nefes aldırmadı. Operasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şüpheliler yakalanarak Türkiye'ye getirdi. MİT tarafından ayrıca Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Büyük ses getiren operasyon sonucunda Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi de çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara da MİT operasyonuyla yakalandı.

                Güvenlik uzmanları birçok noktada aynı anda çıkan yangınların, 'terör saldırısı' olması üzerinde dururken daha önce birçok orman yangını üstlenen terör örgütü PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı.

                    "ÖFKE VE İNTİKAM HAREKETİMİZİ GÖRECEKSİNİZ"
                    Yapılan açıklamada, "Yanan şehirlerde, kül ve dumanla kaplı gökyüzünde, alevler içindeki dağ ve ovalarda öfke ve intikam hareketimizi göreceksiniz" denildi.

                    2019 VE 2020'DE DE BİRÇOK YANGININ SORUMLULUĞUNU DA ÜSTLENMİŞTİ
                    Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor. 1990'lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Terör örgütü PKK bağlantılı grup, 2019,2020 yılında birçok yangının da sorumluluğunu üstlenmişti.

                    YUNANİSTAN'DA EĞİTİM GÖRDÜLER, HEDEFLERİNDE TURİSTİK BÖLGELER VAR
                    Terör örgütü PKK'nın ormanlara yönelik terör nitelikli saldırıları polis kayıtlarına ilk olarak 1990'da geçti. PKK elebaşları 2019 yılında ise Türkiye'de ormanları ateşe vereceklerini ve bu çocuklara 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' ismini verdiklerini duyurdu.

                        1990 yılından beri sistematik olarak ormanları yakan ve Yunanistan'daki kamplarda eğitim gören PKK'lı teröristler, özellikle turistik bölgeleri hedef aldılar. Sadece 1995'te 950 hektar orman PKK tarafından yakıldı.

                        PKK orman sabotajlarını 2000'li yıllarda da sürdürdü. 2006 Ağustos'ta Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana'da art arda yangınlar çıktı. Bu yangınlarda 4 milyon ağaç yok oldu, 2 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

                        SİLAHLARI ÇAKMAK VE KİBRİT!
                        2019 yılında ise PKK terör örgütünün yayınlarından Raperina-Gel'de 'Ateşin çocukları inisiyatifinin' kurulduğu açıklandı.



                            Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine dayandırılarak verilen bilgide, örgütlü ve eğitimli olmaya gerek olmadan Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı 'çakmak' veya 'kibritle' mücadeleye başlandığı ilan ediliyordu.

                            İLK EYLEM FETHİYE'DE SONRA DEVAMI GELDİ...
                            Bu açıklamanın hemen ardından, 11 Temmuz'da Fethiye'de orman yakıldı. 2019 ve 2020'de Ankara'da bir kargo şirketi, Ümraniye'de bir geri dönüşüm deposu ile Kozan, Kocaeli, Edirne ve Bağcılar'da çıkan otomobil yangınlarını 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üstlendi.

                            "CİĞERİNİ SÖKMEK BOYNUMUZUN BORCU"
                            Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam Marmaris Siteler Mahallesi'nde öğretmenevi önünde vatandaşlara yaptığı konuşmada "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" dedi.

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                            Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT kırmızı kategoride aranan orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK'lı Sabah Oğur'u Halep'te paketledi
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