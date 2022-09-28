SON DAKİKA: MİT kırmızı kategoride aranan orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK'lı Sabah Oğur'u Halep'te paketledi

Son dakika haberleri... MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
İŞTE O TERÖRİST
MİT'TEN SES GETİREN OPERASYONLAR
MİT son dönemde ses geitren büyük operasyonlara imza attı. İşte o operasyonlardan bazıları;
MİT'TEN 20 KRİTİK OPERASYON
MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.
28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.