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    • 09.10.2022 08:32
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    • 09.10.2022 08:51
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    Cumhuriyet savcısından skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP'a ekletmek istedi... "Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin"

    İstanbul'da daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Cumhuriyet Savcısı Fatih N. bir skandala imza attı. İddiaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını yanında çalışan katibe vererek UYAP sisteminden bir soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna basmasını istedi. Paniğe kapılan ve "Başıma bir şey gelir mi?" diye soran kâtibe, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., "Hiçbir şey olmaz. Olsaydı ülkede adam kalmazdı. Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin" cevabını verdi.

    Savcıdan skandal talimat!

    İstanbul'da daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Cumhuriyet Savcısı Fatih N. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını yanında çalışan katibe vererek UYAP sisteminden bir soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna basmasını istedi.

    "GİR BAKALIM NE TEPKİ VERECEKSİN"
    İddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., 21 Eylül'de birlikte çalıştıkları kadın zabıt kâtibi E.K.'ye, "Sana bir TC kimlik numarası vereceğim. Gir bakalım ne tepki vereceksin" dedi.

    Savcının verdiği kimlik numarasını UYAP üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giren zabit kâtibi, gördükleri karşısında şok yaşadı.

    TC kimlik numarasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ve kimlik bilgileri ekranında gören kâtip E.K., "şüpheli" yada "mağdur" olarak işleme devam etmeden hemen ekranı kapattı.

        "SANA BİR ŞEY SORARLARSA SAVCIM İSTEDİ DERSİN"
        Gördüğü bilgiler karşısında şaşkınlık yaşayan kâtip E.K.'ya Cumhuriyet Savcısı gülmekle yetindi. Paniğe kapılan ve "Başıma bir şey gelir mi?" diye soran kâtibe, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., "Hiçbir şey olmaz. Olsaydı ülkede adam kalmazdı. Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin" cevabını verdi. Yaşadıkları karşısında şaşkınlık yaşayan Kâtip E.K. durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'na bildirdi.

        Savcılık, ifade sonrasında hazırlanan raporu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirirken, iddialar hakkında soruşturma izni verdi. Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturma açıldı.

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        Haberler Güncel Cumhuriyet savcısından skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP'a ekletmek istedi... "Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin"
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