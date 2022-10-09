Cumhuriyet savcısından skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP'a ekletmek istedi... "Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin"

İstanbul'da daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Cumhuriyet Savcısı Fatih N. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını yanında çalışan katibe vererek UYAP sisteminden bir soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna basmasını istedi.
"GİR BAKALIM NE TEPKİ VERECEKSİN"
İddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., 21 Eylül'de birlikte çalıştıkları kadın zabıt kâtibi E.K.'ye, "Sana bir TC kimlik numarası vereceğim. Gir bakalım ne tepki vereceksin" dedi.
Savcının verdiği kimlik numarasını UYAP üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giren zabit kâtibi, gördükleri karşısında şok yaşadı.
TC kimlik numarasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ve kimlik bilgileri ekranında gören kâtip E.K., "şüpheli" yada "mağdur" olarak işleme devam etmeden hemen ekranı kapattı.