Cumhuriyet savcısından skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP'a ekletmek istedi... "Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin"

"SANA BİR ŞEY SORARLARSA SAVCIM İSTEDİ DERSİN"

Gördüğü bilgiler karşısında şaşkınlık yaşayan kâtip E.K.'ya Cumhuriyet Savcısı gülmekle yetindi. Paniğe kapılan ve "Başıma bir şey gelir mi?" diye soran kâtibe, Cumhuriyet Savcısı Fatih N., "Hiçbir şey olmaz. Olsaydı ülkede adam kalmazdı. Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin" cevabını verdi. Yaşadıkları karşısında şaşkınlık yaşayan Kâtip E.K. durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'na bildirdi.

Savcılık, ifade sonrasında hazırlanan raporu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirirken, iddialar hakkında soruşturma izni verdi. Sabah'ın haberine göre olayla ilgili soruşturma açıldı.