28 Şubat mağduru Suat Ayaz'dan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Samimi olsaydı '411 El Kaosa Kalktı' denildiği zaman alkış tutmazdı"

Adana'da yaşayan 28 Şubat mağduru Suat Ayaz (41), o tarihlerde yaşadığı sözlü tacizleri ve travmaları anlattı. 2 çocuk annesi Ayaz, "Üniversite okuyabilmek için peruk taktım. Cumhurbaşkanımızın başörtü konusunda yaptığı devrimi duyduğum zamanki mutluluğumu kelimelerle anlatamam. Peruğumu saklıyordum. Bu yasak kalktığı gün peruğumu tören eşliğinde çöpe attım. Başörtüsüne 'Bir metrekarelik bir bez parçası' diye hakaret eden Kılıçdaroğlu için ne değişti?" dedi.
Suat Ayaz, 1999 yılında Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Avukat olmak isteyen Ayaz, girdiği üniversite sınavından hukuk fakültesini kazanacak puanı almıştı ancak kat sayı mağduru olduğu için kazanamadı.
Bu yüzden Malatya İnönü Üniversitesi'nde işletme bölümünü seçti. Başörtü zulmünün daha üniversiteye kayıt yaptırdığı gün başladığını söyleyen Ayaz, "Kayıt yaparken başımı açmamı istediler. Kabul etmedim. Okulun bahçesinde dolaşabiliyorduk ancak başörtülü okulun kantinine dahi giremiyorduk. Okula peruğumu takıp öyle girebiliyordum" dedi.