28 Şubat mağduru Suat Ayaz'dan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Samimi olsaydı '411 El Kaosa Kalktı' denildiği zaman alkış tutmazdı"





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtü konusunda yaptığı devrimi duyduğu anki mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını söyleyen Ayaz, "Peruğumu saklıyordum. 2005 yılında bu yasak kalktığı gün tören eşliğinde çöpe attım. O kadar mutlu olmuştum ki... Evde kardeşlerim ve arkadaşlarımla birlikte tören eşliğinde peruğumu çöpe attım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAŞÖRTÜSÜ' RİYAKARLIĞI | VİDEO İZLE

KILIÇDAROĞLU, BAŞÖRTÜSÜNE '1 METREKARELİK BİR BEZ PARÇASI' DİYEN BİR İNSANDIR

Sabah'ta yer alan habere göre, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmadığını söyleyen Suat Ayaz sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanların dün yaptıkları bugün yapacaklarının teminatıdır. Seçimden bir hafta önce çarşaflılara rozet takıp ertesi gün partinin içerisine dahi almadıkları günleri çok gördük. Kılıçdaroğlu, başörtüsüne '1 metrekarelik bir bez parçası' diyen bir insandır. Bunu söyleyen bir insan bugün böyle bir açıklama yaptığını görünce güldüm. Kendisi samimi olsaydı '411 El Kaosa Kalktı' denildiği zaman alkış tutmazdı. Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur"