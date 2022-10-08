Ünlü kalp cerrahı Dilek Gürsoy'dan sağlık sistemine övgü: "Türkiye sağlıkta Almanya'dan çok önde"

'TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇOK İYİ'

Gürsoy, "Pandemide gördük. Alman sağlık sektörü eskisi gibi değil, ama Türkiye'deki sağlık sektörü çok ileride. Şehir hastaneleri ve diğer özel hastaneler servis ve kalite bakımında çok çok iyiler. Dünyanın her yerinden önemli doktorları getiriyorlar. Cidden işlerini çok iyi yapıyorlar. Verilen paranın karşılığında çok iyi hizmet sunuluyor" dedi.