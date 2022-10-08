Ünlü kalp cerrahı Dilek Gürsoy'dan sağlık sistemine övgü: "Türkiye sağlıkta Almanya'dan çok önde"

Türk-Alman İş İnsanları Derneği NRW'nin (TDUNRW) tarafıdan düzenlenen tophlantıda Alman ve Türk işadamları bir araya geldi.
Toplantıya, Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy'un konuşması damga vurdu. Yıllardır Almanya'da sağlık sektöründe hizmet veren Dr. Gürsoy konuşmasında Türkiye'nin sağlık altyapısına üvgüler yağdırdı.
'TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇOK İYİ'
Gürsoy, "Pandemide gördük. Alman sağlık sektörü eskisi gibi değil, ama Türkiye'deki sağlık sektörü çok ileride. Şehir hastaneleri ve diğer özel hastaneler servis ve kalite bakımında çok çok iyiler. Dünyanın her yerinden önemli doktorları getiriyorlar. Cidden işlerini çok iyi yapıyorlar. Verilen paranın karşılığında çok iyi hizmet sunuluyor" dedi.