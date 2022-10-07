Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü açıklaması için fikir veren akıl hocaları ortaya çıktı

Önder Sav, "Birkaç yıl önce başörtüsü ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu için attıkları imzaları, verilen çabaları söyledikleri sözleri unutanların, başörtüsü-türban ile ilgili tartışmaları gereksiz ve zamansız biçimde dile getirmek isteyenlerin tekrar tekrar dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

"İMZAMIN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ARKASINDAYIM"

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol'dan geldi. Anadol, "Şu konuda tavrım net; üç grup başkanvekilinden biri olarak, o günkü Genel Sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü şekilde arkasındayım." dedi.