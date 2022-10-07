Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü açıklaması için fikir veren akıl hocaları ortaya çıktı

CHP MYK üyeleri ve grup başkanvekilinin bile haberinin olmadığı başörtüsü açıklaması, önceki gün duyurulunca özellikle tabanda resmen kıyamet koptu.
KİM BU AKLI VERDİYSE?
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'de Konuralp ve İbrahim Uslu'nun başörtüsü konusundaki bu hamlesine tepkiler de yükseldi. CHP tabanında tepkiler artarken, "Kemal Bey'in bu çıkış Erdoğan'a müthiş gollük bir pas oldu. Erdoğan da o pası değerlendirip, gol attı..." yorumları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bazı partililer de, 'Kim bu aklı verdiyse' yorumunda bulundu.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE AYM HATIRLATMASI
Yasa teklifinin MYK ve Parti Meclisi'nde görüşülmeden ve Medeni Kanun'un kabulünün yıldönümünde Meclis'e sunulması da tartışmalara yol açtı. CHP'nin önemli isimleri de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Eski Genel Sekreter Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na kamuda başörtüsü serbestisine karşı çıkıp Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını hatırlattı.