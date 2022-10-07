Joe Biden'dan evanjelist 'nükleer' çıkışı! "Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir"

NEDİR BU EVANJELİZM VE ARMAGEDDON?

ABD'deki Hıristiyanların bir kısmını oluşturan Evanjelistler dünya hâkimiyeti' amacıyla aynı zamanda dünya çapında organize olan bir yapı! Amerikan Evangelist inancına göre, Hz. İsa çok yakında dünyaya geri dönecek ve Kıyamet Savaşı'nı (Armageddon) başlatacak. Bu savaş neticesinde Yahudiler ve evanjelikler kazanarak dünyaya hakim olacak.

EVANJELİZM NEDİR?

Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.

Geleneksek olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, geçtiğimiz yıllar en büyük desteği ABD Başkanı olan Donald Trump'a vermişti. Öte yandan Evanjeliklerin, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden kararında da etkili olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.