Joe Biden'dan evanjelist 'nükleer' çıkışı! "Dünya 'Armageddon'la karşı karşıya kalabilir"

ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.
"PUTİN ŞAKA YAPMIYOR"
Biden, Rusya Devlet Başkanı'na atıfta bulunarak, "Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz." dedi.
Biden konuşmasında ABD'de söz sahibi olan evanjelistlerin inanışına göre bekledikleri 'Armageddon Savaşına' gönderme yaptı.
"SONU ARMAGEDDON OLUR"
Biden, "Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
NEDİR BU EVANJELİZM VE ARMAGEDDON?
ABD'deki Hıristiyanların bir kısmını oluşturan Evanjelistler dünya hâkimiyeti' amacıyla aynı zamanda dünya çapında organize olan bir yapı! Amerikan Evangelist inancına göre, Hz. İsa çok yakında dünyaya geri dönecek ve Kıyamet Savaşı'nı (Armageddon) başlatacak. Bu savaş neticesinde Yahudiler ve evanjelikler kazanarak dünyaya hakim olacak.
EVANJELİZM NEDİR?
Hristiyanlıkta, "İncil'i öğretmek, yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi olarak kabul ediliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine (yaklaşık 80 milyon) denk gelen Evanjelikler, aynı zamanda "Hristiyan siyonistler" olarak da biliniyor.
Geleneksek olarak "daha dindar oldukları" gerekçesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Evanjeliklerin içindeki beyazlar, geçtiğimiz yıllar en büyük desteği ABD Başkanı olan Donald Trump'a vermişti. Öte yandan Evanjeliklerin, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden kararında da etkili olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.