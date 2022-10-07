Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındI.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan dün Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Putin ile görüşeceğini duyurmuştu.
Erdoğan, "Türkiye, Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir rol alıyor. Ama sizce bunun ön koşulu tamamen ve koşulsuz bir şekilde Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olmamalı mı?" sorusuna karşılık, şunları aktardı: