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    Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

    Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

    Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
    Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındI.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Başkan Erdoğan dün Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Putin ile görüşeceğini duyurmuştu.

    Erdoğan, "Türkiye, Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir rol alıyor. Ama sizce bunun ön koşulu tamamen ve koşulsuz bir şekilde Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olmamalı mı?" sorusuna karşılık, şunları aktardı:

        "Daha çok bu iki ülkenin liderleriyle yaptığımız görüşmelerden o neticeyi çıkarmamız lazım. Şu anda her iki liderle de çok rahat görüşebilen, diyebilirim ki şahsımla ilgili olduğu için biraz ağır oluyor ama herhalde tek lider benim. Sayın Putin ile de Zelenskiy ile de görüşüyorum. 6 milyon tonun üzerindeki tahılı Karadeniz'den aldık, ilgili yerlere gönderdik. Azov taburlarıyla alakalı 200 esir değişimi yaptık. Bu esir değişimlerini yapmakla kalmadık, Ukraynalı bu esirlerin ailelerini de aynı şekilde ülkemize aldık ve şu anda bunlar misafirimiz."

        Erdoğan, 200 takasın gerçekleştiğini belirterek, "Buna benzer bir uygulamayı şu anda dünyada yapan başka ülke yok. Sadece biz yaptık. Biz tabii bu 200 takası ne kadar önemsiyorsak, tahıl olayını da gübreyle beraber o kadar önemsiyoruz. Şu anda bu çalışmaları da bütün ilgili birimlerimiz devam ettiriyor. Kısa zamanda buradan da büyük bir netice çıkaracağımıza inanıyorum. Yarın da Sayın Putin'le inşallah telefon görüşmemiz olacak. Bunların değerlendirmesini yine yapacağız." diye konuştu.

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