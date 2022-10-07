Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü riyakarlığına' ilişkin bomba çıkış! "Doğru bulmuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı ortağı Meral Akşener tarafından da kabul görmedi.

Muhalefetin 'adaylık' savaşında sık sık karşı karşıya gelen iki isim son olarak mecburi bir ateşkese varmıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı ilginç bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski açıklamalarını bir kenara bırakak 'başörtüsü' meselesini diline doladı ve yasa teklifinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na tarihi bir karşılık verdi.

ANAYASA DÜZEYİNDE ÇÖZELİM ÇAĞRISI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında 'Adamsan samimiysen gel Anayasa ile çözelim' dedi ve şunları söyledi:

"Meclis'te basit çoğunlukla çıkarılıp verilen hakkın yarın aynı şekilde alınabilmesi mümkündür. Meseleyi anayasa düzeyine çıkardığımızda nispeten daha sağlam, daha kalıcı bir iş ortaya çıkmış olacak. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel böyle yapalım. 6'lı masa beyanında seni destekleyen arkadaşların var ya. CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birini temizleme hakkı vermiş olur."

Yaşanlar sonrası meselenin zaten Erdoğan tarafından yıllar önce çözüldüğü belirtilkere Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yağarken bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.