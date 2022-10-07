Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü riyakarlığına' ilişkin bomba çıkış! "Doğru bulmuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı ortağı Meral Akşener tarafından da kabul görmedi.
Muhalefetin 'adaylık' savaşında sık sık karşı karşıya gelen iki isim son olarak mecburi bir ateşkese varmıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı ilginç bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski açıklamalarını bir kenara bırakak 'başörtüsü' meselesini diline doladı ve yasa teklifinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na tarihi bir karşılık verdi.
ANAYASA DÜZEYİNDE ÇÖZELİM ÇAĞRISI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında 'Adamsan samimiysen gel Anayasa ile çözelim' dedi ve şunları söyledi:
"Meclis'te basit çoğunlukla çıkarılıp verilen hakkın yarın aynı şekilde alınabilmesi mümkündür. Meseleyi anayasa düzeyine çıkardığımızda nispeten daha sağlam, daha kalıcı bir iş ortaya çıkmış olacak. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel böyle yapalım. 6'lı masa beyanında seni destekleyen arkadaşların var ya. CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birini temizleme hakkı vermiş olur."
Yaşanlar sonrası meselenin zaten Erdoğan tarafından yıllar önce çözüldüğü belirtilkere Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yağarken bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
MERAL AKŞENER: DOĞRU BULMUYORUM
CHP'nin yayın organı Sözcü'ye konuşan Meral Akşener. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışını doğru bulmadığını söyledi.
Akşener "Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.
28 Şubat kararları için 'uygulanacak başka yolu yok' diyen Akşener şu ifadelerle de günah çıkarmaya çalıştı:
"Başörtüsüne dair geçmişte yaşananlar yanlıştı. O yanlışlığı da bağıra bağıra ifade edenlerden birisiyim. Ama o konunun artık problem olmaması, gündemimizden çıkması söz konusu. Hatta başörtüsüyle Meclis'e girecek olan kadın milletvekilleriyle ilgili görüşmeyi Sayın Cemil Çiçek'in isteğiyle ben yönettim. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Kendisiyle de konuşarak hiçbir probleme, incitmeye sebep vermeden yönettik ve o iş de bitti… Temel prensip olarak elbette hakkın hukukun yanındayız. Biz gıdaya erişim gibi kanayan yaraları konuşmak durumundayız."
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Basın Danışmanı Murat İde ile Sözcü'yü ziyaret eden Meral Akşener, Genel Yayın Yönetmeniz Metin Yılmaz, yazarlarımız Uğur Dündar ve Aytunç Erkin, Yayın Yönetmenimiz Neşet Şenizel, Yazı İşleri Müdürümüz Kenan Kurtkaya, Avukatımız İsmail Yılmaz, İnternet Yayın Koordinatörümüz İsmail Şahin, Avrupa Yayınları Müdürümüz Özkan Saçkan, SÖZCÜ TV Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek ve Sözcü Haber Ajansı Müdürü Kemal Gülmüş ile sohbet etti.
AKŞENER 28 ŞUBAT KARARLARI İÇİN ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.
Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.
Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?
Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!
Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?
Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.