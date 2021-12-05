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    • Güncel
    • 06.12.2021 01:08
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    • 06.12.2021 01:24
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    Meral Akşener'den tepki çeken 28 Şubat ve başörtü sözleri: Akıllara Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş geldi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başka çaresi yok, uygulanacak!" diyerek kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Dönemin İçişleri Bakanı olan Akşener, "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı ’başı açık, kapalı’ diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.

    Akşener’den tepki çeken 28 Şubat ve başörtü sözleri

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada Akşener, kendisinin İçişleri Bakanı olduğu 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." açıklamasında bulundu.



    İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞU DÖNEMİ UNUTTU
    Akşener'in bu sözleri Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenindeki saldırıyı akıllara getirdi.

    Başörtülü oldukları için törene katılmalarına izin verilmeyen öğrenciler Zöhre Kınık ve Hülya Öztaş, "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek sahneden indirilmişti.



    Akşener ise o dönemde yaptığı bir açıklamada 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' demişti.



        AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
        28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.



        Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.

        Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

        Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

        Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

        Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.



        Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

        Akşener: Evet

        Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

        Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.
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