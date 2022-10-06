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    • 06.10.2022 17:00
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    • 06.10.2022 17:05
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    Meral Akşener'den Sözcü'ye ziyaret! Pozlar dikkat çekti

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'nin propaganda merkezlerinden Sözcü Gazetesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Akşener'le verilen pozlar dikkat çekti.

    İYİ Parti ilçe başkanlığı değil Sözcü binası!

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı masa etrafında birbirini yiyen muhalefet esnaf ziyaretlerinin yanı sıra medya temaslarını da sürdürüyor.

    AKŞENER'DEN SÖZCÜ'YE ZİYARET
    6'lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'nin propaganda merkezi Sözcü'yü ziyaret etti.

    Gazetede ağırlanan Akşener, ziyarete ilişkin fotoğraf çektirdi.

    Akşener ziyareti sosyal medya hesabından duyururken Sözcü Yazarı Uğur Dündar da bir paylaşım yaptı.

    Akşener çiçekle karşılandığı fotoğrafı paylaşarak "Sözcü Gazetesi ziyaretimizde misafirperverliklerini bizden esirgemeyen; Uğur Dündar'a, Metin Yılmaz'a, Funda Sıdalı'ya, İsmail Yılmaz'a ve tüm Sözcü ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sansürlere rağmen hakikatin izinden gitmekten vazgeçmeyen özgür basınımıza selam olsun!" dedi.

        SANKİ PARTİ BİNASI
        Dündar yaptığı paylaşıma ise "İYİ Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener, bugün gazetem SÖZCÜ'yü ziyaret etti. Çıkışta yolunu kesen gençlerle sohbet etti. O gittikten sonra izlenimlerini sorduğum gençler; "Sıcak, samimi, açık sözlü, bilgili..Dobra dobra konuşması güven veriyor" dediler." notunu düştü.

        Verilen pozlar, "Sanki gazete binası değil parti teşkilatı" yorumlarına sebep oldu.

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