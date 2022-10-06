Meral Akşener'den Sözcü'ye ziyaret! Pozlar dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı masa etrafında birbirini yiyen muhalefet esnaf ziyaretlerinin yanı sıra medya temaslarını da sürdürüyor.
AKŞENER'DEN SÖZCÜ'YE ZİYARET
6'lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'nin propaganda merkezi Sözcü'yü ziyaret etti.
Gazetede ağırlanan Akşener, ziyarete ilişkin fotoğraf çektirdi.
Akşener ziyareti sosyal medya hesabından duyururken Sözcü Yazarı Uğur Dündar da bir paylaşım yaptı.
Akşener çiçekle karşılandığı fotoğrafı paylaşarak "Sözcü Gazetesi ziyaretimizde misafirperverliklerini bizden esirgemeyen; Uğur Dündar'a, Metin Yılmaz'a, Funda Sıdalı'ya, İsmail Yılmaz'a ve tüm Sözcü ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sansürlere rağmen hakikatin izinden gitmekten vazgeçmeyen özgür basınımıza selam olsun!" dedi.