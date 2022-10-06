Meral Akşener'den Sözcü'ye ziyaret! Pozlar dikkat çekti

SANKİ PARTİ BİNASI

Dündar yaptığı paylaşıma ise "İYİ Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener, bugün gazetem SÖZCÜ'yü ziyaret etti. Çıkışta yolunu kesen gençlerle sohbet etti. O gittikten sonra izlenimlerini sorduğum gençler; "Sıcak, samimi, açık sözlü, bilgili..Dobra dobra konuşması güven veriyor" dediler." notunu düştü.

Verilen pozlar, "Sanki gazete binası değil parti teşkilatı" yorumlarına sebep oldu.