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    • Güncel
    • 07.10.2022 10:45
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    • 07.10.2022 10:45
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    Son dakika: İstanbullunun çilesi! Zincirlikuyu'da metrobüsler arıza yaptı

    CHP'li İBB yönetiminin göreve geldiği günden bu yana İstanbullunun ulaşımda yüzü gülmüyor. Her güne yeni bir İETT ya da metrobüs arızasıyla uyanan İstanbullu Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteriyor. İstanbul'da toplu taşımada yaşanan aksamalara bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler arıza yaparak yolda kaldı.

    İstanbullunun çilesi! Metrobüsler yine arıza yaptı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de toplu taşımada yaşanan aksamalara gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor.

    Sabah saatlerinde işlerine yetişmeye çalışan İstanbullular kötü bir sürprizle karşılaştı.

    METROBÜSLER YOLDA KALDI
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler yolda kaldı. Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Zincirlikuyu durağına kadar kilometrelerce insan kuyruğu oluşturdu.

    Yolda kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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