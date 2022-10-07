Son dakika: İstanbullunun çilesi! Zincirlikuyu'da metrobüsler arıza yaptı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de toplu taşımada yaşanan aksamalara gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor.
Sabah saatlerinde işlerine yetişmeye çalışan İstanbullular kötü bir sürprizle karşılaştı.
METROBÜSLER YOLDA KALDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsler yolda kaldı. Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Zincirlikuyu durağına kadar kilometrelerce insan kuyruğu oluşturdu.
Yolda kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.