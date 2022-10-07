Bayındır Hastanesi'ndeki sağlık skandalının sonucunda mağdur kadın hayatını kaybetti

Türkiye, önceki gün özel bir hastanenin yoğun bakımında çekilen görüntülerle sarsıldı. Elde edilen detaylar ise şoka uğrattı! 85 milyonun vicdanlarını titreten olay, 2021'in Aralık ayında İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşandı. Hemşire Ali E., yemek borusuna delik açılmış, konuşamayacak haldeki hasta N.Z'nin yüzüne para attı! "Al para bende, şöhret bende. Alsana kız paraları. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar. Bana sağ böbrek lazım. Bak seni parayla serinletiyorum" diyerek dalga geçtiği anları, başka bir sağlık görevlisi olan İ.E.A., kamerayla kayıt altına aldı. Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu vurguladı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Dün, adliyeye sevk edilen şüphelilerin ilk ifadesi ise şaşkınlık yarattı: Eğlence amaçlı çektik. Kötü bir niyetimiz yoktu!