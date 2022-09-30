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    • 01.10.2022 14:33
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    Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günlerden geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, "Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirecek." dedi. Vesayetçilerin izlerinin silineceğine dikkat çeken Erdoğan, "Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturacağına ve darbe izlerini sileceğini inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclisimizin kuruluşundan bugünümüze bu yüce kurum çatısı altında ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İlk faaliyete girdiği 1920'den beri Meclisimizde görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'dan tahmet niyat ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yad ediyorum.

    Bin yıldır vatanımızın müdafası, milletimizin dirliği, ülkemizin bütünlüğü, devletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası çağlar ötesine uzanan kutlu bir mücadelenin adıdır. Bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı mücadeleyi vermeyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, Sahil Güvenlik personelimize, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Rabbimden milletimizin tüm fertleri ile birlikte bu kardeşlerimizi de korumasını, esirgemesini, ayaklarına taş değdirmemesini niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde milletimizin her bir beklentisinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

    Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirecek.




    Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı dönemde seçimleri yapacağız.

    Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturacağına ve darbe izlerini sileceğini inanıyorum.

        Şentop, açılış konuşmasını yapıyor. Şentop, "7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

        Şentop'un açıklamalarından satır başları:

        7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz.

        Vatanımızı özgür, devletimizi kudretli olması için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını tüm şehitlerimizi, minnetle şükranla yad ediyorum.

        Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir.

        Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir.

        Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır.

        BAŞKAN ERDOĞAN, ÖZEL OTURUMDA KÜRSÜDE OLACAK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı açılışında törenle karşılandı.

        TÖREN DÜZENLENDİ
        27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

        TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

            Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar, Celal Adan ve Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

            Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak.

            ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK
            Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.

            6. yasama yılında TBMM, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

            MECLİS'TE YOĞUN GÜNDEM
            TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçimi yapılacak.

                AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak. EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yıl sonunda yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenleme bunlardan biri olacak.

                TBMM'DE 2 YIL SONRA İLK RESEPSİYON
                TBMM Başkanı Şentop akşam da yeni yasama yılı nedeniyle geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

                Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

                PARTİLERİN İLK GRUP TOPLANTILARI 4 EKİM'DE
                Partilerin ilk grup toplantıları da salı günü yapılacak. Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2023 yılı Bütçe Kanunu teklifi gelecek.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
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