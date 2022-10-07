Avrupa'da diplomasi sesleri yükseliyor! Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Münih kentinde Suddeutsche Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.
SOĞUK SAVAŞ BİTMEDİ
Merkel, Avrupa'da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yı içermesi halinde sağlanabileceğini söyledi.
Merkel, "Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullandı.
CİDDİYE ALMAMIZ GEREKİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurguladı.
Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.
PUTİN'DEN NÜKLEER UYARI
Ukrayna'ya bağlı 4 bölgede gerçekleştirilecek referandum öncesi; 300 bin askerin kısmı seferberlik kapsamında silah altına alınma kararını duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahı masa seçeneğini masaya sürmüştü.
Putin, "Batı bizi yok etmek istiyor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız" dedi.