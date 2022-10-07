Avrupa'da diplomasi sesleri yükseliyor! Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün

CİDDİYE ALMAMIZ GEREKİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurguladı.

Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

PUTİN'DEN NÜKLEER UYARI

Ukrayna'ya bağlı 4 bölgede gerçekleştirilecek referandum öncesi; 300 bin askerin kısmı seferberlik kapsamında silah altına alınma kararını duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahı masa seçeneğini masaya sürmüştü.