Başkan Erdoğan'ın başörtüsü golünü hazmedemeyen Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! LGBT’ye arka çıkıp, hakaret yağdırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü kanun teklifine' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' cevabı gelmişti. Ayrıca aile yapısıyla ilgili olarak da Anayasa'da değişiklik yapılacağını belirtmişti. Başkan Erdoğan bugün ise Çekya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Erdoğan'a başörtüsü konusu üzerine tekrar gündeme gelen yeni anayasa çalışmasına ilişkin "Aile yapısının korunmasına yönelik değişiklikler olacak mı?" sorusu yöneltildi.
ERDOĞAN: "BİZ KİMLERİN LGBT'Cİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ ZATEN"
Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, bu soruya cevap olarak "Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU, BAŞKAN ERDOĞAN HAKARET ETTİ!
Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir haberi Twitter hesabından paylaşarak Başkan Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın" dedi.