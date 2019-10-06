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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 17:22

Büyükelçiliğinden skandal beğeni için ikinci özür!

firarisi ’ın Genel Başkanı ’nin sağlığı hakkındaki paylaşımı beğenen Büyükelçiliği, gelen tepkiler nedeniyle ikinci defa özür diledi.

ABD Büyükelçiliğinden skandal beğeni için ikinci özür!

Büyükelçiliği'nin, firarisi 'ın Genel Başkanı 'nin sağlığı ile ilgili "Türk halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" ifadelerini beğenmesi büyük tepki ile karşılanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bu 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir" ifadelerini kullanmıştı.

kanadından da büyük tepki gelmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ KEZ ÖZÜR DİLEDİ!

Açıklama skandal olaya ilişkin 'nın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın çağırması üzerine ABD Büyükelçiliğinden bir özür daha geldi.

Elçilik açıklamasında, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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