ABD Büyükelçiliğinden skandal beğeni için ikinci özür!

ABD Büyükelçiliği'nin, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili "Türk halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" ifadelerini beğenmesi büyük tepki ile karşılanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bu 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti kanadından da büyük tepki gelmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ KEZ ÖZÜR DİLEDİ!

Açıklama skandal olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın çağırması üzerine ABD Büyükelçiliğinden bir özür daha geldi.

Elçilik açıklamasında, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.