Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetine sert tepki

Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Bununla kalmayalım. Aile kurumumuzu da güçlendirerek ilave değişiklikler yapalım. Bu zatın, riyakarlığını görüyoruz! Acaba başka ne hesabı var!
Önümüzeki hafta Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız. Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yılbaşından sonra ülkemizde güzel bir hava esecek.
Erdoğan'ın anayasa değişikliği çağrısına CHP'den açık destek gelmedi. Erdoğan da "Olacağı buydu zaten, bunlar yalancı" dedi.