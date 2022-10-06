Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetine sert tepki

    Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsünü yasal güvence altına alalım” sözlerine tepki gösterdi. “Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.

    Başörtüsünü anayasa ile çözelim

    Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Bununla kalmayalım. Aile kurumumuzu da güçlendirerek ilave değişiklikler yapalım. Bu zatın, riyakarlığını görüyoruz! Acaba başka ne hesabı var!



    Önümüzeki hafta Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız. Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Yılbaşından sonra ülkemizde güzel bir hava esecek.



    Erdoğan'ın anayasa değişikliği çağrısına CHP'den açık destek gelmedi. Erdoğan da "Olacağı buydu zaten, bunlar yalancı" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Halk TV’de ’köstebek’ itirafı
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetine sert tepki
        SON DAKİKA