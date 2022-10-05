Göçmenleri ölüme iten Yunanistan'ın eski görüntülerden oluşturmaya çalıştığı algı kısa sürdü! "Siz utanmazsınız ama..."





Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.



Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır.



Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır.), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.



Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek saat 09.10'da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir.



Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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