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    • Güncel
    • 05.10.2022 22:35
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    • 05.10.2022 22:41
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    Göçmenleri ölüme iten Yunanistan'ın eski görüntülerden oluşturmaya çalıştığı algı kısa sürdü! "Siz utanmazsınız ama..."

    Tüm dünyanın gözleri önünde göçmenleri ölüme iten Yunanistan'ın pişkinliği pes dedirtti. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi sosyal medya hesabından 2019 ait görüntülerle, "Türk sahil güvenliğinden gelen görüntüler, uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a itiyor" algısı kısa sürdü. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız" diyerek, gerçekleri gözler önüne serdi.

    Utanmaz Yunan’ın algı çabası

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde, CNN canlı yayınına katılarak göçmenler konusunda yine Türkiye'yi suçlamıştı.



    Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım." diyerek Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.

    Utanmaz Yunan'ın algı çabası kısa sürdü! | VİDEO



    Yunan Başbakan'ın konuşması sırasında, Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği, Türk Sahil Güvenliği'nin ise ölüme itilen göçmenleri kurtardığı anlar ekrana yansımıştı.

    YUNAN PANİKTE: TÜRKİYE'Yİ ESKİ VİDEOYLA SUÇLAMAYA ÇALIŞTILAR
    Söz konusu gelişme uluslararası basında da gündem olunca, Atina yönetimi imaj düzeltme telaşına girişti.



        Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2019 yılında çekilen ve aslı bambaşka olan bir video üzerinden algı operayonu yaptı.



        Mitarachi, "Türk sahil güvenliğinden gelen görüntüler, uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a itiyor. Bu video Yunanistan tarafından kurtarılan bir mülteci tarafından çekildi." ifadelerini kullandı.



        TÜRKİYE'DEN YUNAN OYUNLARINI BOZAN AÇIKLAMA
        Yunan Bakan'ın asılsız paylaşımına Türkiye'den jet bir yanıt geldi.



            İçişleri Bakan Yardımcısı - Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Mitarachi'nin paylaşımına yanıt vererek, "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız. Siz utanmazsınız ama, gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte" ifadelerini kullandı.



            NE OLMUŞTU?
            İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ilçesi Madra Çayı'nda düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan müdahalenin sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtıldığını bildirmişti.

            9 Eylül 2019 tarihinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır.

            05 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30'da Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır.

            Düzensiz göçmen botunun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamamasından dolayı saat 06.52'de ilave 1 Sahil Güvenlik Kontrol Botu daha görevlendirilmiştir. Her iki Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir.



            Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.

            Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır.

            Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır.), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.

            Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek saat 09.10'da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir.

            Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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            Haberler Güncel Göçmenleri ölüme iten Yunanistan'ın eski görüntülerden oluşturmaya çalıştığı algı kısa sürdü! "Siz utanmazsınız ama..."
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