Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 03.10.2022 16:19
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    • 03.10.2022 16:36
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    CNN'e konuşan Miçotakis'in Türkiye'yi hedef aldığı sırada ekrana gelen görüntüler gündem oldu

    Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı zulüm politikası her geçen gün şiddetini artırırken Başbakan Miçotakis, Ege ve Akdeniz konularında ülkesini haklı çıkarmaya çalıştı. CNN’de bir canlı yayına çıkan Miçotakis tam mültecilerle ilgili yalanlarını sıraladığı anda ekrana, Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.

    Türkiye’yi hedef alayım derken rezil oldu

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan medyasına Türkiye aleyhinde demeçler vermeyi sürdürüyor.

    Ankara karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Miçotakis, CNN'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım." dedi.

    MİÇOTAKİS'İN BEKLEMEDİĞİ ANLAR
    Türkiye'den yapılan açıklamaların şiddetinin son aylarda arttığına dair bir iddiada bulunan Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana, Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.

    Hiç beklemediği anlarla karşılaşan Miçotakis, Yunan adalarının egemenliğine "asılsız ve abes suçlamalarla meydan okunduğunu" savundu.

    "BU SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"
    Miçotakis, "Bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça söyledik. Devletler arasındaki farklılıkları çözmek için sadece bir tane oyun kitabı var." ifadelerini kullandı.

        KONUŞMASI SIRASINDA GERİ İTİLEN GÖÇMENLER EKRANA YANSITILDI

        Yunan Başbakan'ın konuşması sırasında göçmenlerin canını tehlikeye düşüren güvenlik güçlerinin müdahalesi, bir süre izleyicilere gösterildi.

        Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişiyor.

        EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİ
        Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere karşı zulümlerinin arttığını görüyoruz. Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
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