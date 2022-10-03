CNN'e konuşan Miçotakis'in Türkiye'yi hedef aldığı sırada ekrana gelen görüntüler gündem oldu

EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİ

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere karşı zulümlerinin arttığını görüyoruz. Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.