CNN'e konuşan Miçotakis'in Türkiye'yi hedef aldığı sırada ekrana gelen görüntüler gündem oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan medyasına Türkiye aleyhinde demeçler vermeyi sürdürüyor.
Ankara karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Miçotakis, CNN'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım." dedi.
MİÇOTAKİS'İN BEKLEMEDİĞİ ANLAR
Türkiye'den yapılan açıklamaların şiddetinin son aylarda arttığına dair bir iddiada bulunan Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana, Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.
Hiç beklemediği anlarla karşılaşan Miçotakis, Yunan adalarının egemenliğine "asılsız ve abes suçlamalarla meydan okunduğunu" savundu.
"BU SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"
Miçotakis, "Bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça söyledik. Devletler arasındaki farklılıkları çözmek için sadece bir tane oyun kitabı var." ifadelerini kullandı.