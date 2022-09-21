Başkan Erdoğan Ege'deki zulmü anlattı Yunan basını kudurdu



'PUTİN İLE BAĞI OLAN DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİ'

CNBC 'Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları kopmayan bir avuç dünya liderinden biri' yorumu ile Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslardaki önemine dikkat çekti. Haberde 'Türk lider Zaporizhzhia nükleer santralini güvence altına almak için Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk yapmayı teklif ediyor' denildi. Alman Tagesschau gazetesi 'Erdoğan'dan Yunanistan'a ağır eleştiri' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Türkiye, Yunanistan'ı bir kez daha mültecileri yasadışı olarak geri itmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Atina'nın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi.'