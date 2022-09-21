Başkan Erdoğan Ege'deki zulmü anlattı Yunan basını kudurdu

Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Kıbrıs'ı tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" demişti. Katıldığı canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır." açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ: EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİ | VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI YUNAN BASININDA
Konuşmasında Yunanistan'ın Ege'de yaptığı zulümle ilgili fotoğraflar paylaşan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Atina medyasında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını skandal sözlerle manşete taşıyan Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için BM'yi kullandı' başlığını kullandı.
Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda katılımcılara gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları uluslararası ajanslar tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edildi. Dünya basını da Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.
ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE BARIŞ ÇAĞRISI
Al Jazeera 'Dünya liderleri BM Genel Kurulu'na hitap ediyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verdi. 'Erdoğan, Ankara'nın ihtilafı çözme konusundaki rolü ve BM reformuna destek çağrısında bulundu' denilen haberde şu ifadelere yer verildi; 'Erdoğan, BM karargahında dünya liderlerini Ukrayna'daki savaş için barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğu konusunda çağrı yaptı.'
'PUTİN İLE BAĞI OLAN DÜNYA LİDERLERİNDEN BİRİ'
CNBC 'Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları kopmayan bir avuç dünya liderinden biri' yorumu ile Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslardaki önemine dikkat çekti. Haberde 'Türk lider Zaporizhzhia nükleer santralini güvence altına almak için Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk yapmayı teklif ediyor' denildi. Alman Tagesschau gazetesi 'Erdoğan'dan Yunanistan'a ağır eleştiri' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi; 'Türkiye, Yunanistan'ı bir kez daha mültecileri yasadışı olarak geri itmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Atina'nın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini söyledi.'