Şok görüntüler! CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi, başhekim yardımcısına böyle saldırdı

Taciz yolsuzluk vurgun ve tehdit gibi skandallar sık sık haber olan CHP'li isimler bu kez 'sağlıkta şiddet'le gündeme geldi.
BAŞHEKİM YARDIMCISINA HAKARET VE SALDIRI
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
İddiaya göre CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kanser hastası yakınının vefat etmesinden sonra hastaneyi ayağa kaldırdı.
Karakoç ve kardeşi, Şemdinli Devlet Hastanesi'ndeki başhekim yardımcısı olan doktoru darbedip tehditler savurdu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Fotoğrafta: CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç