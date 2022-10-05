Şok görüntüler! CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi, başhekim yardımcısına böyle saldırdı

Taciz yolsuzluk vurgun ve tehdit gibi skandallar sık sık haber olan CHP'li isimler bu kez 'sağlıkta şiddet'le gündeme geldi.

BAŞHEKİM YARDIMCISINA HAKARET VE SALDIRI

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.