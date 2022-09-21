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    • 21.09.2022 15:22
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    Başkan Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlattığı Yunan zulmünde kan donduran detay: Kişi başı 1500 euro ile ölüm yolculuğu!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasında fotoğraflarını gösterip Yunanistan’a tepki gösterdiği 9 aylık Asım ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da aralarında olduğu 5’i çocuk, 1’i kadın, 6 kişinin yaşamını yitirdiği Ege Denizi’ndeki göçmen faciasıyla ilgili Lübnan uyruklu 2 organizatör şüphelisi tutuklandı. Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kişi başı 1500 euro ile ölüm yolculuğu!

    Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü saat 00.10'da, Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı.

    Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

    6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



        ERDOĞAN YUNANİSTAN'A TEPKİ GÖSTEREREK YAŞANAN ZULMÜ ANLATTI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ: EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİ | VİDEO İZLE

        CENAZELER ALINMAYI BEKLİYOR
        Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 euro aldıkları belirlendi.

        Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazelerinin, yakınları tarafından alınması bekleniyor. Cenazelerin, alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlattığı Yunan zulmünde kan donduran detay: Kişi başı 1500 euro ile ölüm yolculuğu!
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