Başkan Erdoğan'ın fotoğrafla hatırlattığı Yunan zulmünde kan donduran detay: Kişi başı 1500 euro ile ölüm yolculuğu!

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.