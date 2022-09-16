SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Çeşme'de Yunaninstan göçmenleri lastik bota bindirip Türkiye'ye itti! İşte o anlar
Son dakika haberleri... Göçmenlere karşı vicdan olmadan davranan Yunanistan'ın son skandalını Türk İHA'ları görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Yunan askerlerinin göçmenleri Türk sularına ittiği anlar...
16.09.2022 12:17 - Son Güncelleme: 16.09.2022 12:28
Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.