İmamoğlu'nun kirli algısını Bakanlık bozguna uğrattı! Geçen hafta imzalandı ancak bi' haber: Umarım İstanbulluları yollarda bırakmazsınız

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbilmezliğini yalan ve algıyla perdelemeye devam ediyor.



Daha evvel inşaatı başlamış metro hattını kapatan, mevcut projenin üzerine beton döken İmamoğlu, Ataşehir Göztepe Metrosu üzerinden mesnetsiz iddialarla Hazine ve Maliye Bakanı Nuıreddin Nebati'yi hedef aldı.