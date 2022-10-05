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    • 05.10.2022 22:27
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    • 05.10.2022 22:41
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    İmamoğlu'nun kirli algısını Bakanlık bozguna uğrattı! Geçen hafta imzalandı ancak bi' haber: Umarım İstanbulluları yollarda bırakmazsınız

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir - Göztepe Metrosu üzerinden yürüttüğü algı operasyonu elinde patladı. Metro ile ilgili krediye 'imza atılmadığı' yönünde mesnetsiz söylemlerle işbilmezliğini perdelemeye çalışan İmamoğlu'nun kirli hamlesini Hazine ve Maliye Bakanlığı bozguna uğrattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilgili kredinin geride bıraktığımız hafta Bakanlık tarafından imzalandığına dikkat çekti ve "Umarım mevcut projelerin üstüne beton dökmez, İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun kirli algısını Bakanlık bozguna uğrattı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbilmezliğini yalan ve algıyla perdelemeye devam ediyor.

    Daha evvel inşaatı başlamış metro hattını kapatan, mevcut projenin üzerine beton döken İmamoğlu, Ataşehir Göztepe Metrosu üzerinden mesnetsiz iddialarla Hazine ve Maliye Bakanı Nuıreddin Nebati'yi hedef aldı.



    CHP'li İBB Başkanı, söz konusu metro ile ilgili bulunan krediye Nebati'nin imza atmadığını öne sürerek bir algı operasyonuna soyundu.




    BAKANLIK GEÇEN HAFTA İMZALADI
    Ancak bu kirli hamle, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla bozguna uğradı.

    Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesiine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin, geçtiğimiz hafta Bakanlık tarafından imzalandığını söyledi.



        "UMARIM SORUNLARI GİDERİR İSTANBULLULARI YOLDA BIRAKMAZSINIZ"
        Nebati, "Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!" ifadelerini kullanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
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