İmamoğlu'nun kirli algısını Bakanlık bozguna uğrattı! Geçen hafta imzalandı ancak bi' haber: Umarım İstanbulluları yollarda bırakmazsınız

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbilmezliğini yalan ve algıyla perdelemeye devam ediyor.
Daha evvel inşaatı başlamış metro hattını kapatan, mevcut projenin üzerine beton döken İmamoğlu, Ataşehir Göztepe Metrosu üzerinden mesnetsiz iddialarla Hazine ve Maliye Bakanı Nuıreddin Nebati'yi hedef aldı.
CHP'li İBB Başkanı, söz konusu metro ile ilgili bulunan krediye Nebati'nin imza atmadığını öne sürerek bir algı operasyonuna soyundu.
BAKANLIK GEÇEN HAFTA İMZALADI
Ancak bu kirli hamle, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla bozguna uğradı.
Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesiine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin, geçtiğimiz hafta Bakanlık tarafından imzalandığını söyledi.