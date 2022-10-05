CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı! Kirli geçmişini silemezsiniz: Muharrem İnce'nin günah çıkarması: Hacı babamı almadılar

CHP zihniyetinin başörtüsü düşmanlığı geçmişte Türkiye'de muhafazakar insanlara zulüm oldu. CHP zihniyeti ve TSK içindeki onun yansımaları askerlerin anne ve babalarını sakallarından başörtülerinden dolayı kışlanın içine bile almadı.
Muharrem İnce bile CHP'nin riyakarlığını itiraf etti VİDEO
TAKİYE DE OLSA ERDOĞAN DİZE GETİRDİ: MUHARREM İNCE GÜNAH ÇIKARDI
Eski CHP'li şimdilerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz yıl anlattığı olayda kendi başına gelen olayı çarpıcı bir şekilde itiraf etti. Şu anda takiye yapsalar bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda attığı adımlar muhalif isimleri bile nasıl dize getirdiğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor.
"BABAM 'SEN OLMASAN ERBAKAN'A OY VERİRDİM' DEDİ"
Muharrem İnce şunları söyledi "Bir yakınım subay olacaktı. Rahmetli babam diploma törenine gidiyor. Sakalı var diye içeriye almadılar. Adam hacı, sakal bırakmış onu kesemez bile. Ben de CHP'nin il başkanıyım. Babam bana döndüğünde dedi ki 'Sen olmasan ben Erbakan'a oy veririm. Bunların hakkından Erbakan gelir' dedi. Ben bunu İlker Başbuğ'a Silivri'de hapishanede anlattım 'yanlış yaptınız' dedim. Orduevlerine subayın annesi giremiyordu. Düğününe subayın annesi giremiyordu. Bu ülkede bu yanlışlar yapıldı. "
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.