CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı! Kirli geçmişini silemezsiniz: Muharrem İnce'nin günah çıkarması: Hacı babamı almadılar

CHP zihniyetinin başörtüsü düşmanlığı geçmişte Türkiye'de muhafazakar insanlara zulüm oldu. CHP zihniyeti ve TSK içindeki onun yansımaları askerlerin anne ve babalarını sakallarından başörtülerinden dolayı kışlanın içine bile almadı.

Muharrem İnce bile CHP'nin riyakarlığını itiraf etti VİDEO

TAKİYE DE OLSA ERDOĞAN DİZE GETİRDİ: MUHARREM İNCE GÜNAH ÇIKARDI

Eski CHP'li şimdilerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz yıl anlattığı olayda kendi başına gelen olayı çarpıcı bir şekilde itiraf etti. Şu anda takiye yapsalar bile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda attığı adımlar muhalif isimleri bile nasıl dize getirdiğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor.