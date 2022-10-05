6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim yarın okullar, üniversiteler tatil mi, yarım gün mü?

tilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim resmi tatil değil. 6 Ekim tarihinin resmi tatil olmaması sebebiyle okulların tatil olması durumu söz konusu değil. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.
6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında da mesaileri aynen devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde açık olacak.
6 EKİM'DE NE OLDU?
Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.
İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.