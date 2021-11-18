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    • 18.11.2021 22:43
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    • 18.11.2021 23:27
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    Helalleşme turuna çıkacak Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' ikiyüzlülüğü! 'Yasağın karşısındaydım' dedi, geçmişiyle çelişti...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 'helalleşme yolculuğu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna, "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti. İşte CHP Genel Başkanı'nın 'başörtü' ikiyüzlülüğünün tüm detayları...

    Kılıçdaroğlu’nun ’başörtü’ ikiyüzlülüğü!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamıştı.

    KILIÇDAROĞLU: BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU ÇOK KEZ DİLLENDİRDİM
    Çıkışıyla ilgili Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen, "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi.

    Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade etti.



    VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
    2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

    DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



        CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



        KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
        2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.




        "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
        Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.
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        Kılıçdaroğlu’nun ’başörtü’ ikiyüzlülüğü!
        Haberler Güncel Helalleşme turuna çıkacak Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' ikiyüzlülüğü! 'Yasağın karşısındaydım' dedi, geçmişiyle çelişti...
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